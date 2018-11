Aký koniec čaká zámok Kunerad?

Lovecký zámok počas svojej storočnej histórie horel tri razy. Počas druhej svetovej vojny ho vypálili nemeckí vojaci. Po rekonštrukcii slúžil ako ozdravovňa, v deväťdesiatych rokoch sa privatizáciou dostal do súkromných rúk. Pred ôsmimi rokmi ho plamene poničili druhý raz a teraz 20. októbra znova. Podľa polície mohlo ísť aj o úmyselné podpaľačstvo.

„Od roku 2010, čo vyhorel prvý raz, sme nevideli žiadne snahy o záchranu zámku. Iba ho mierne zakonzervovali, aby doň nepršalo. Teraz sa však džbán už naplnil a zámok je v úplne poslednom ťažení. Ak sa niekto nechytí jeho generálnej opravy, úplne sa stratí,“ hnevá sa Miroslav Bellan, iniciátor občianskeho zhromaždenia. Vysvetľuje, že zámok má svojho majiteľa, ktorý sa však nevie dohodnúť s pamiatkovým úradom.

V stredu bude v Rajeckých Tepliciach protest na záchranu zámku

Priznáva, že zámok je jeho srdcovou záležitosťou. „Väčšina ľudí v Rajeckej doline je spätá s Kuneradom. Ťažko stretnete niekoho, komu by tam aspoň niekto z rodiny nepracoval alebo niekoho, kto by na zámku nebol,“ pokračuje Bellan. Sám do zámku chodil už ako dieťa. „Odohrávali sa tam všetky krásne a veľké veci Rajeckej doliny, bývali tam oslavy, víkendy pri gulášoch, športových hrách… Prechádzky do okolia, to bola naša mladosť a to nás tlačí, aby sme bojovali za jeho obnovu,“ v Bellanovom hlase počuť silné emócie. Protest, ktorý má podporiť záchranu zámku, sa uskutoční v stredu v Rajeckých Tepliciach.

V ostatný pondelok sa na zámok prišli pozrieť aj pamiatkari z Krajského pamiatkového úradu zo Žiliny. Riaditeľ Miloš Dudáš upozorňuje, že hoci zámok vyzerá po požiari katastrofálne, ešte nie je definitívne stratený. „Zničená je komplet strecha, krov a stropy, ktoré boli drevené. Ale niektoré obvodové murivá a niekde aj deliace priečky, vonkajšie fasády a murované klenby sú vo veľmi dobrom stave a tie poškodené sa dajú obnoviť. Podľa nášho názoru je objekt opraviteľný, dá sa obnoviť,“ dodáva Dudáš s tým, že pamiatkari budú tlačiť na vlastníka, aby zámok zabezpečil pred ďalším zničením. Podľa Dudáša vlastník zámku už požiadal o vypracovanie statického posudku. „Len apelujem na statika, aby bral do úvahy, že je to národná kultúrna pamiatka a naše kultúrne dedičstvo,“ odkazuje tak na obavu, že ak statici vyhlásia, že stavba je v dezolátnom stave, už ju nezachráni nič.

Starostlivosť o kaštieľ je vraj príliš nákladná

Zámok patrí Slovenským liečebným kúpeľom Rajecké Teplice. Podľa hovorcu spoločnosti Jozefa Korbela majú záujem o rozvoj celej Rajeckej doliny. „V rámci záchrany a obnovy bývalého poľovníckeho kaštieľa Kunerad môžeme len konštatovať, že starostlivosť oň je nákladná a nenávratná investícia. Podmienky pamiatkarov na rekonštrukciu sú také prísne, že sú prakticky nesplniteľné a odrádzajúce,“ pokračuje Korbel.

Práve podmienky pamiatkarov podľa jeho slov odrádzajú aj potenciálnych kupcov. „Aj naďalej sa snažíme zámok odpredať, dôležité však bude, aby pamiatkový úrad predaj povolil a nekládol investorovi zložité podmienky, ktoré sú hlavným dôvodom, prečo sme do zámku z našej strany neinvestovali,“ dodáva Korbel. Aj starostka obce Monika Kavecká hovorí, že viedla na zámok už niekoľkých potenciálnych kupcov. „Majiteľ sa však dosiaľ nezmenil a ja sa nemôžem stavať do úlohy realitnej maklérky,“ mieni.

Zámok mohol niekto podpáliť

Polícia pracuje aj s verziou, že zámok ktosi podpálil úmyselne, a požiar vyšetruje ako zločin poškodzovania cudzej veci. Podľa Korbela nálezy z požiariska svedčia o tom, že bol založený úmyselne. „Špekulácie, že sme si zámok podpálili sami, sú totálne hlúposti. Zámok sme nemali poistený, ani nám ho už nechceli poistiť, keď pred ôsmimi rokmi vyhorel,“ uzatvára Korbel zo slovenských kúpeľov. „To je taká závažná téma, že si nedovolím povedať ani len domnienku, kto to mohol urobiť. Som len naštvaná na toho človeka, nech mal úmysel akýkoľvek,“ uzatvára starostka.