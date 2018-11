Podľa Rady RTVS upútavka s Tisom zákon o RTVS neporušila

Viacerí členovia však kritizovali fakt, že Tiso v upútavke vôbec bol. Ako počas rokovania rady pripomenul jej člen nominovaný za oblasť práva David Soukeník, upútavkou sa zaoberajú vyšetrovatelia a kým nie je známy ich záver, nemožno sa k téme plne vyjadriť. „Z môjho pohľadu upútavkou k spáchaniu trestného činu nedošlo. Úmyslom RTVS bolo vzbudiť záujem verejnosti a podnietiť verejnú diskusiu, nie propagovať osobu Jozefa Tisa, propagovať fašizmus. Konečné posúdenie bude vecou vyšetrovania Úradu špeciálnej prokuratúry,“ povedal Soukeník.

Radu na jej dnešnom rokovaní informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník o postupe verejnoprávnej rádiotelevízie po verejnej kritike upútavky na Najväčšieho Slováka s Tisom. RTVS sa rozhodla upútavku stiahnuť a zmenila štatút relácie. To, že RTVS zaradila do programu Jozefa Tisa, sa nepáčilo napríklad židovskej humanitárnej organizácii B‘ nai B’rith – Tolerancia ani slovenskej pobočke Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (International Christian Embassy Jerusalem, ICEJ).

Rada RTVS však podľa Soukeníka ako orgán dohľadu musí dozerať aj na to, či nebol porušený zákon o RTVS. Pripomenul, že RTVS nenominuje osobnosti do ankety. Domnieva sa, že zaradením Tisa chcel RTVS vyvolať diskusiu a „spropagovať reláciu takýmto kontroverzným spôsobom, pričom takýto spôsob je viac vlastný komerčným televíziám“. Soukeník súhlasí s tým, že kontroverzné témy by mali byť súčasťou vysielania RTVS, treba však podľa neho zvažovať ich formát. Ocenil tiež, že RTVS zmenila po medializácii kritiky pravidlá nominácií. Je možné, že verejnosť navrhne iné kontroverzné osoby a aj na takýto prípad by mal byť manažment pripravený, dodal Soukeník v stanovisku, o ktoré ho požiadal predseda Rady RTVS Igor Gallo.

Členka rady Dóra Hushegyiová vníma anketu Najväčší Slovák ako program o elite národa. Ako v diskusii opakovane zdôraznila, osobne považuje „za tragédiu, ak si niekto myslí, že vojnový zločinec patrí do elity národa“. Podpredseda rady a režisér Martin Kákoš v diskusii pripomenul, že ide o formát, ktorý nie je zábavný, no v prvom rade prehlbuje naše zanedbané historické vedomosti. Osobne si myslí, že by Tisa pre „historické nevedomie“ verejnosť do ankety nominovala. Taktiež si nemyslí, že by upútavkou bol porušený zákon o RTVS. Podľa Galla sa problém vyriešil iba sčasti, keďže nie je jasné, koho navrhne do ankety verejnosť. Oceňuje, že vedenie RTVS chce vysielať aj formáty, o ktorých vie, že môžu spôsobiť problémy.

Vedenie RTVS a tvorcovia relácie Najväčší Slovák 31. októbra na tlačovej besede informovali, že po dohode a porade s BBC zahrnuli do štatútu relácie Najväčší Slovák podmienku, že v rámci hlasovania nebude možné nominovať osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za vojnové zločiny, zločiny voči ľudskosti, vraždu alebo vlastizradu a nebola rehabilitovaná. Takéto nastavenie podmienok nie je ničím výnimočným, existovali aj v iných krajinách, do ktorých BBC predalo svoj licencovaný formát. V Nemecku napríklad pravidlá vylúčili zo súťaže nacistov.

Upútavkou sa začali koncom októbra zaoberať vyšetrovatelia. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vydal pokyn, aby Národná kriminálna agentúra preverila odvysielanie upútavky s Tisom. Konkrétne má polícia preveriť, či nebol spáchaný trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd alebo prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Najväčší Slovák je licencovaným formátom britskej BBC. Program The Great Britons spustila začiatkom roka 2002 a jej diváci si za Najväčšieho Brita zvolili Winstona Churchilla. Formát BBC predala a úspešne zrealizovala v 24 krajinách sveta. Projekt sa v RTVS začal vo štvrtok 1. novembra. Verejnosť môže do 20. decembra prostredníctvom SMS nominovať osobnosti histórie či súčasnosti, o ktorých si myslí, že boli alebo sú velikánmi svojej doby. Na Nový rok – 1. januára 2019 diváci Jednotky počas galavečera spoznajú prvú stovku a finálnu desiatku osobností. Spomedzi nich bude môcť verejnosť hlasovať za svojho favorita do 1. mája. Najväčším Slovákom sa stane osobnosť s najväčším počtom hlasov. Jej meno sa verejnosť dozvie počas galavečera 1. mája 2019 na Jednotke.