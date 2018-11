Evirorezort predstavil ceny zálohovania PET fliaš a plechoviek (Anketa)

Ako informoval minister László Sólymos, na nastavení systému zálohovania pracuje interná pracovná skupina, pričom on sám už absolvoval prvé rokovania so zástupcami výrobcov a obchodníkov. „Musíme nastaviť systém otpimálne, aby nikoho príliš nezaťažoval,“ uviedol. Legislatívny proces by sa mal spustiť v druhej polovici budúceho roka. „Až vtedy budeme vedieť, kedy zálohovanie spustíme. Budeme mať zákon a v ňom určíme, dokedy sa musí trh prispôsobiť novému systému,“ vyhlásil Sólymos.

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) už zanalyzoval systémy zálohovania v iných krajinách a spravil odhady nákladov. Ako informoval jeho riaditeľ Martin Haluš, vstupné náklady, napríklad na nákup automatov, odhadli na 80 miliónov eur, prevádzkové náklady vyčíslili na päť miliónov eur ročne. Na Slovensku sú výrobcovia zodpovední za zber, likvidáciu či recykláciu odpadov z obalov, ktoré uvedú na trh. Táto filozofia sa v prípade zálohovania PET fliaš nezmení, čiže zálohovanie by mali zaplatiť výrobcovia, ktorí sa však už teraz sťažujú, že platia príliš veľa. Záloha za jednu PET fľašu by mala byť 12 centov, za plechovku desať centov, táto suma sa však môže podľa Haluša mierne zmeniť nahor či nadol.

Na slovenský trh sa dostane ročne až 1,1 miliardy plastových fliaš, recykláciou sa ich vyzbiera približne 60 percent. Po zavedení zálohovania by sa malo vyzbierať viac ako 90 percent PET fliaš. „Tento rozdiel by zaplnil Námestie slobody v Bratislave do výšky 22 metrov,“ konštatoval Sólymos. Doplnil tiež, že zálohovanie ušetrí financie samosprávam, systém vytvorí asi 300 pracovných pozícií, zníži sa znečistenie prírody plastami. „Náklady nie sú veľmi vysoké, no benefity sú obrovské," vyhlásil Sólymos s tým, že zálohovanie plastových fliaš je najefektívnejším spôsobom na ich čo najvyššiu recykláciu.

Systém zálohovania PET fliaš funguje v desiatich krajinách Európy – na Islande, vo Fínsku, Švédsku, v Nórsku, Dánsku, Nemecku, Litve, Estónsku, Chorvátsku a Srbsku. "V rámci strednej Európy vrátane Rakúska zálohovanie zavedené nie je. Chceme aby Slovensko bolo prvou krajinou v regióne, ktorá zálohovanie zavedie do praxe,“ uzavrel Sólymos.

Odporcovia zálohovania, väčšinou výrobcovia, hovoria, že zálohovanie PET fliaš môže viesť k ohrozeniu plnenia cieľov stanovených pre iné druhy plastov. Zálohový systém podľa nich vytvorí na spotrebiteľov nové nároky na dodatočné triedenie. Budú musieť samostatne triediť PET fľaše, čo následne povedie k demotivácii a poklesu triedenia plastov ako celku.