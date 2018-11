Spravodajstvo RTVS je po turbulenciách v štandardnom režime, mieni Chuguryan

Radu o riešenie situácie požiadala aj trojica opozičných poslankýň, členiek Výboru NR SR pre kultúru a médiá Natália Milanová (OĽaNO), Renáta Kaščáková (SaS) a Viera Dubačová (nezaradená poslankyňa). Ako počas rokovania rady konštatoval šéf spravodajstva a publicistiky celého RTVS Vahram Chuguryan, „po viacerých turbulenciách, ktorých sme boli svedkami pred niekoľkými mesiacmi, sa spravodajstvo RTVS dostalo do štandardného pracovného režimu, to sa týka tak rozhlasovej, ako aj televíznej redakcie“.

V rozhlasovom spravodajstve nastali podľa Chuguryana dve mimoriadne situácie. Prvá v Sobotných dialógoch, keď sa 6. októbra diskusia začala o 20 minút neskôr, a druhou je vzdanie sa funkcie vedúcej odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky Petry Stano Maťašovskej. Podľa Chuguryana pracujú na tom, aby verejnoprávne spravodajstvo bolo lepšie a kvalitnejšie.

Dobšinský zmeškal začiatok

Pre neskorý začiatok Sobotných dialógov zo 6. októbra sa zmenil moderátor rozhlasovej politickej diskusie a namiesto Branislava Dobšinského nastúpila Marta Jančkárová. Dobšinský a RTVS sa dohodli o ukončení pracovného pomeru k 9. októbru. Ako dodal Chuguryan, sú pripravení do hodiny nahradiť moderátora, no v tomto prípade sa to nedalo. Rada túto výmenu komentovať bližšie nechcela, keďže personálne otázky nie sú v jej právomoci. Po odstúpení Maťašovskej vedie rozhlasové spravodajstvo dočasne Chuguryan a dennú operatívu má na starosti Oto Görner. Výber nového šéfa bude doriešený „do 1. decembra, najneskôr do 15. decembra“, doplnil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Podľa medializovaných informácií Petra Stano Maťašovská ešte ako šéfka rozhlasového spravodajstva RTVS poslala interný materiál pre pracovníkov Krátkych správ v rozhlase, v ktorom žiada, aby neboli zaraďované správy o návrhoch zákonov a noviel, ktoré na rokovanie parlamentu predkladajú opoziční poslanci. Ich návrhy označila za “často odborne nepripravené, nesystémové". Zakázala pripravovať krátke spravodajstvo z informácií uverejnených na internetových portáloch a v iných médiách. Informácie o internom dokumente zverejnil 11. októbra portál Omediach.com. Po medializácii Maťašovská 15. októbra rezignovala. RTVS nesúhlasí s interpretáciou zverejneného materiálu. „Nešlo a nejde o žiadny interný dokument, ani normu, ani príkaz, ani smernicu,“ zdôraznil počas dnešného rokovania Rezník, podľa ktorého tri zo 16 zásad v spomínanom texte obsahujú komentár, ktorý tam nemal byť. Tvrdí, že v RTVS dbajú na to, aby spravodajstvo bolo objektívne, vyvážené a neobmedzujú jeho slobodnú tvorbu, na čo majú platné štatúty.

Vedenie sa od mailu Maťašovskej dištancovalo

Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš si o medializovanom emaile s pravidlami pre vysielanie Krátkych správ osobne myslí, že zmienka o nezaraďovaní návrhov od opozície bola „prekročením a porušením princípov verejnoprávneho média“. Žiadny zamestnanec či vedúci spravodajstva nemá právo rozhodovať o tom, či niektoré zákony sú alebo nie sú pripravené kvalitne. Nemôže sa rozlišovať, či ide o návrh opozičného alebo akéhokoľvek iného poslanca, to je z hľadiska objektivity a nestrannosti neprípustné, zdôraznil Kákoš. Podotkol, že nejde o oficiálny dokument RTVS. Napriek tomu sa domnieva, že „došlo k prekročeniu štatútu programového pracovníka tým, že začal rozlišovať vo svojom komentári, či ide o koaličného, alebo opozičného politika, čo vo verejnoprávnom médiu nemá priestor“.

Podľa člena rady nominovaného za oblasť práva Davida Soukeníka, ktorý po medializácii vypracoval svoje právne stanovisko, „nešlo o oficiálny interný predpis RTVS, ale o individuálne konanie pracovníčky RTVS,“ čo potvrdila podľa Soukeníka aj Stano Maťašovská. Podľa neho možno uvažovať o tom, že niektoré časti materiálu by mohli byť inštrukciami nad rámec zákona. Išlo však o individuálne konanie jednotlivca a zákon o RTVS sa neporušil. Soukeník podotkol, že podľa medializovaných informácií nemusela byť Stano Maťašovská jediným autorom textu. Analýzou sa Soukeník podľa vlastných slov začal zaoberať hneď po medializácii, nezávisle od požiadaviek opozičných poslankýň, ktoré Rada RTVS dostala 24. októbra.