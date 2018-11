Balíček Smeru mieri na rodiny s malými deťmi

Detailný balíček má Smer v pláne schváliť na decembrovom sneme strany. Koľko by mal stáť, zatiaľ nie je známe. Koaliční partneri ešte nepotvrdili, či opatrenia podporia. Počkať si chcú na konkrétne návrhy.

Medzi zámermi je predĺženie materskej dovolenky zo súčasných 34 týždňov na celý rok, alternatívou k tomu je zvýšenie rodičovského príspevku. V súčasnosti výška dávky presahuje 213 eur.

Podpora sa zameria aj na prvákov na základných školách. „Rodičia by mali možnosť vybrať si príspevok na pomôcky na začiatku školského roka. Mal by mať hodnotu asi sto eur,“ povedal pri predstavovaní balíčka na konci októbra predseda Smeru Robert Fico. Ročne nastupuje do prvého ročníka 55-tisíc žiakov, celkovo by tak toto opatrenie vyšlo na 5,5 milióna. Otázne zatiaľ je, či sa príspevok bude týkať len prvákov, alebo sa rozšíri aj na žiakov na celom prvom stupni základnej školy. Uvažuje sa tiež o zníženej DPH na tovar pre malé deti, má ísť o výživu, plienky, hygienické potreby, nie oblečenie.

Zmeny sa by mali dotknúť výživného v prípadoch, ak je rodič neplatič. „Chceme, aby štát prevzal zodpovednosť za vymáhanie výživného, keď nie je platené. Štát by automaticky zaplatil žene výživné, a potom by na seba prevzal aj povinnosť viesť príslušný spor s človekom, ktorý neplatí," opísal Fico. Rodič má dnes nárok na náhradu výživného od štátu, ak si druhý partner neplní najmenej tri mesiace vyživovaciu povinnosť a exekúcia je aspoň tri mesiace neúspešná. Vtedy môže rodič požiadať úrad práce o vyplácanie dávky. Na jedno dieťa môže dostať najviac 1,2-násobok životného minima, teda 112 eur mesačne. Nárok sa prehodnocuje každého pol roka. Samotné vymáhanie od neplatiča je dnes na pleciach rodiča, ktorý sa o dieťa stará. Smer predpokladá, že štát bude v spore s neplatičom úspešnejší.

Koaliční partneri si počkajú na výslednú podobu balíčka. „O hodnotení predstavených plánov Smeru je predčasné hovoriť. Detaily návrhov nepoznáme, nerokovali sme o nich, od dohody sme priďaleko,“ reagovala hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár. Návrh strany Smer považuje strana SNS za potrebný a dobrý. „Budeme sa snažiť aj my pomôcť, aby sociálne opatrenia, ktoré majú pomôcť zlepšiť životnú úroveň ľudí, ktorí majú nižší príjem, prešli do praxe,“ povedal prvý podpredseda strany SNS Jaroslav Paška. Zaujímať sa budú najmä o materiálne krytie, aby návrhy boli skutočne zrealizovateľné. „Po preskúmaní detailov sa budeme rozhodovať a keď bude treba zmeny, odporučíme ich,“ dodal Paška.

Prebratie vynucovania výživného štátom považuje Daniela Konečná, štatutárna zástupkyňa Únie materských centier, za veľkú pomoc pre matky, ktoré boli bývalým partnerom týrané. „Stretávame sa s príbehmi, keď ženy samy nemajú dostatok síl, aby sa dožadovali peňazí od partnera pre deti. Ak návrh vládnej strany prejde do praxe, nebudú mať toľko byrokracie okolo toho a celé vymáhanie by malo ísť ľahšie. Teraz je síce možnosť, že štát sa domáha peňazí od neplatičov výživného, ale trvá to príliš dlho,“ vysvetlila Konečná. Únia by uprednostnila výrazné zvýšenie rodičovského príspevku pred predĺžením materskej dovolenky. „Rodičovský príspevok by výrazne pomohol študentkám, ktoré hneď po škole majú dieťa, a tiež ženám, ktorým sa deti narodia tesne po sebe. Tie nemajú nárok, ako predtým nepracujúce, na materský príspevok,“ argumentovala Konečná.

Zníženie DPH na plienky či hygienické potreby podľa nej rodiny výrazne nepocítia. „Ide o minimalistickú pomoc, mladé rodiny majú výraznejší problém s bývaním a osamostatnením sa,“ zdôraznila Konečná. Ocenila by preto výraznejšiu pomoc štátu pri poskytovaní úverov a hypoték pre mladé rodiny.

Opatrenia podľa sociologičky Zuzany Kusej pomôžu mladým rodinám. „Má to význam a je to dobré, hlavne v situácii, keď na pleciach mladých rodín leží bremeno bývania, s ktorým štát málo pomáha. Je potrebné uľahčiť finančnú situáciu v čase, keď je v rodine malé dieťa,“ mieni sociologička. Predĺženie materskej dovolenky vníma ako dobrý krok. Balíček však treba podľa nej dotiahnuť. „Podotkla by som, že balíček je v súlade s politikou strany podporovať len pracujúce rodiny a ich deti. Pomôcť formou zvýšeného rodičovského však treba aj deťom v rodinách, kde matke nevznikol nárok na materskú dovolenku alebo prípadne ani otcovi,“ poukázala Kusá, ktorá za významné opatrenie považuje príspevok na školské pomôcky. Dodala, že podobný príspevok dostávajú rodiny na Slovensku od maďarskej vlády, ak dajú svoje deti do maďarských škôl.