Nehádajte sa a zámok zachráňte

V Rajeckých Tepliciach protestovalo asi dvesto ľudí proti zničeniu loveckého zámku, národnej kultúrnej pamiatky, kedysi postaveného pre rakúsko-uhorských cisárov. „Všetci sme chodili na Kunerad. Teraz sa tam nemôžem ísť ani len pozrieť, preplakal by som to,“ zveril sa 75-ročný Ľudovít. Vysvetľoval, že k zámku sa viazal život celej doliny. Ako deti chodili pod zámok stanovať či opekať si, konali sa tam rôzne hry či slávnosti. A v zámku, ktorý dostavali pred 102 rokmi, našli po druhej svetovej vojne mnohí aj prácu. „Mali by sa prestať hádať, inak zámok nezachránia,“ pridala sa štyridsaťročná Mária, ktorá čakala v rade na podpis pod petíciu za záchranu vyhoreného zámku.

Na podpis pod petíciu sa stál rad. Organizátori ju adresovali vláde a žiadajú, aby dohliadla na rokovania medzi pamiatkarmi a majiteľom zámku. Iniciátor zhromaždenia Miroslav Bellan vysvetľuje, že zámok je v katastrofálnom stave. „Trikrát horel, nie je opravený… Tečie do neho zvrchu, zospodu. Je to síce národná kultúrna pamiatka, ale v takomto stave – a to si povedzme otvorene – je už aj ekologickou záťažou. Dole v doline je rieka, hore zámok, rád by som vedel, čo robia spodné vody po dažďoch. My však máme Kuneradský zámok v srdciach a boli by sme radi, keby znova dosiahol svoju niekdajšiu slávu,“ dodáva Bellan.

Zámok vyhorel trikrát. Po prvý raz ho vypálili nemeckí vojaci na sklonku vojny, druhý raz ho oheň poničil v roku 2010 a tretí raz teraz v októbri. Bellan pokračuje, že beznádej vychádza z nedohody medzi majiteľom a pamiatkarmi. „Ak sa niekto nechytí generálnej opravy, zámok sa jednoducho stratí. Preto sa obraciame na vládu, aby napomohla dohode medzi pamiatkarmi a majiteľom,“ hovorí aktivista. Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Miloš Dudáš po prezretí zámku skonštatoval, že hoci je zničená strecha, krov a drevené stropy, zámok sa dá obnoviť. „Niektoré obvodové múry, deliace priečky, vonkajšie fasády a murované klenby sú vo veľmi dobrom stave, ale tie poškodené sa dajú opraviť,“ mieni.

Majiteľom zámku sú Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s. Hovorca spoločnosti Jozef Korbel pre Pravdu povedal, že starostlivosť o zámok je nákladná. „Podmienky pamiatkarov na rekonštrukciu sú také prísne, že sú prakticky nesplniteľné a odrádzajúce,“ vysvetlil. Spoločnosť podala v súvislosti s požiarom trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Niektoré nálezy na požiarisku totiž podľa nich nasvedčujú, že oheň bol založený úmyselne. „Špekulácie, že sme si do dali podpáliť sami, sú hlúposti. Zámok sme nemali poistený,“ dodal.