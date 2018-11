Slovensko vyhralo spor s Achmeou, 30 miliónov eur vyplatiť nemusí

Slovenská republika vyhrala spor so spoločnosťou Achmea B.V. Nemecký Najvyšší súd (BGH) vo štvrtok v tejto veci zrušil arbitrážne rozhodnutie proti Slovensku.

Informovalo tom v tlačovej správe Ministerstvo financií SR (MF). Spor o zákaze zisku zdravotných poisťovní je podľa ministerstva definitívne minulosťou, čo znamená, že Slovenská republika nemusí odškodniť zdravotnú poisťovňu Union, patriacu do skupiny Achmea. V blízkej dobe by malo byť ukončené aj súvisiace exekučné konanie v Luxemburgu, čo by znamenalo uvoľnenie blokovaných prostriedkov v celkovej sume 30 mil. eur.

MF konštatovalo, že po takmer desať rokov trvajúcom právnom spore o zákaze zisku zdravotných poisťovní dal nemecký Najvyšší súd za pravdu Slovenskej republike. Štát tak nebude musieť zaplatiť spoločnosti Achmea odškodnenie, ktoré jej v tomto rozsudku pôvodne priznal arbitrážny tribunál. „Potvrdilo sa to, čo sme hovorili už pred rokmi, a to, že v tomto spore nezaplatíme Achmei ani euro. Dnes nám dal konečne súd za pravdu a všetci "mrchožrúti“, ktorí roky vykrikovali, že prehráme, sa tešili zbytočne,“ uviedol po zverejnení rozhodnutia minister financií Peter Kažimír.

Nemecký súd mal pri svojom rozhodovaní povinnosť vziať do úvahy rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o predbežnej otázke, preto sa takýto výsledok očakával. Následne by malo byť ukončené súvisiace exekučné konanie v Luxemburgu, v dôsledku čoho by mali byť uvoľnené blokované finančné prostriedky Slovenskej republiky. Prípadné následné právne kroky zo strany spoločnosti Achmea môžu byť namierené iba proti rozhodnutiu BGH, a nie proti samotnej Slovenskej republike.

MF ďalej uviedlo, že rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Achmea B.V. proti Slovenskej republike má význam nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre všetky ostatné členské štáty EÚ, proti ktorým sa vedú podobné investičné arbitráže v hodnote niekoľko stoviek miliónov eur. Daným rozhodnutím bol vytvorený zásadný precedens, ktorý postavil investičnú arbitráž vedenú podľa bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ mimo pravidiel EÚ. Ide o takmer 200 rôznych zmlúv o ochrane investícií, ktoré budú pravdepodobne tiež zrušené.

Bilaterálne investičné dohody sa podľa rezortu financií využívajú v rozpore so záväzným právnym stanoviskom Súdneho dvora EÚ ako jeden zo spôsobov ochrany cezhraničných investícií v rámci jednotného trhu. Rozhodnutie súdu teda predstavuje zásadný krok k odstráneniu právnej neistoty, ktorá pretrvávala medzi investormi z EÚ a členskými štátmi únie kvôli rizikám obrovských žalôb zo strany týchto investorov.