Mladé rodiny majú byť zvýhodnené pri obstaraní bývania, navrhuje Most-Híd

Mladé začínajúce rodiny by mali mať výraznejšiu podporu pri obstaraní bývania. Úver má byť pre nich poskytnutý s tým zvýhodnením, že prvých 15 000 eur z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou sadzbou. Navrhujú to poslanci koaličného Mosta-Híd Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák v novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorou by sa mal na najbližšej schôdzi zaoberať parlament.