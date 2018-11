Preferujem voľbu ústavných sudcov so zvolením dobrých kandidátov, tvrdí Gál

„Bolo by to veľmi neštandardné, ale to má v rukách Národná rada SR,“ odpovedal Gál na otázku prípadného predĺženia mandátu súčasným ústavným sudcom. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Drobovej minister preferuje voľbu so zvolením dobrých kandidátov.

Otázky predĺženia mandátu súčasným sudcom podľa Gála nie sú v kompetencii rezortu spravodlivosti. „Voľba ústavných sudcov je už teraz v rukách parlamentu, táto otázka musí byť smerovaná k nemu. Teraz sa musíme snažiť predovšetkým zabezpečiť kvalitných kandidátov a poukázať v procese voľby na slabých kandidátov do tej miery, aby neboli zvolení,“ vysvetlil Gál.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) koncom októbra pripustil, že jedným z riešení, ako zabrániť znefunkčneniu ÚS SR, je predĺženie mandátu ústavných sudcov. Vtedy zdôraznil, že ÚS ako najvyšší orgán krajiny v oblasti ústavnosti a práva nesmie ostať paralyzovaný v dôsledku nedostatočného počtu sudcov.

„Ak to bude nevyhnutné, budeme musieť požiadať parlament, aby zmenil funkčné obdobie sudcov tak, že budú mať mandát až do zvolenia nových,“ uviedol premiér. Funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov sa končí už vo februári 2019.