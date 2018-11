SNS chce v zákone "znamenie štátneho znaku" či "národný symbol"

Štátny znak by mal mať pri používaní štátnych symbolov v zahraničí osobitné postavenie. Do zákona o štátnych symbolov by tiež mali pribudnúť nové pojmy ako "znamenie štátneho znaku" či "národný symbol". Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za SNS v novele, ktorou chcú lepšie chrániť štátne symboly. Právnu normu predložili na najbližšiu schôdzu parlamentu.