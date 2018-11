Policajný prezident Lučanský si dá zistiť, čo je za výsluchmi organizátorov pochodov

„Nie je reálne, aby som vedel o každom trestnom oznámení, nepoznám ani toto,“ uviedol Lučanský s tým, že v rámci svojich zákonných možností si dá zistiť bližšie informácie. „Do postupu vyšetrovateľa však ja zasahovať nemôžem, je procesne samostatný,“ dodal Lučanský.

Organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko chodia posledné dni na výsluchy na Národnú kriminálnu agentúru. Ako dnes informoval Denník N, vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík ich predvoláva na výsluch vo veci „korupcia a iné“. Na výsluchu už podľa denníka boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Vo štvrtok ich majú nasledovať ďalší. „Vyšetrovateľ im oznámil, že na nich niekto podal anonymné trestné oznámenie, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros,“ informuje denník.

"Vyšetrovateľ nám povedal, že on by to hodil do koša, ale na príkaz riaditeľa NAKA musí konať,“ povedal denníku Šeliga. Denník N pripomína, že riaditeľom NAKA je Peter Hraško, človek blízky exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer) a Tiborovi Gašparovi.

„Hraška po nástupe do funkcie kritizoval policajný prezident Milan Lučanský. Policajný prezident povedal, že Hraška odstavil od informácií vo veci vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. K vypočúvaniu organizátorov protestov sa zatiaľ Lučanský nevyjadril. Nie je tak jasné, či o tom vedel,“ píše denník. Vyšetrovateľ podľa denníka od organizátorov protestov Za slušné Slovensko žiadal výpisy zo súkromných účtov a pýtal sa, či sú ochotní ich dobrovoľne ukázať. Iniciatíva Za slušné Slovensko teraz pripravuje vyhlásenie.