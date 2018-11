Naším favoritom na prezidentského kandidáta je stále Miroslav Lajčák, tvrdí Richard Raši

„Nič nové sa v tejto veci nestalo, stále platí to, že žiadne debaty, kde by sa moje meno spomínalo, neprebehli. Mojím favoritom, a nielen mojím, ale nás všetkých, je Miroslav Lajčák,“ vyhlásil Raši.

Smer by mal predstaviť svojho prezidentského kandidáta na prelome novembra a decembra. Lajčák dosiaľ v súvislosti s možnou prezidentskou kandidatúrou neustále tvrdil, že chce zostať venovať sa zahraničnej politike.

V polovici októbra uviedol, že ak by mal kandidovať, musel by byť o tom on sám presvedčený. „A zatiaľ nie som. Nemôžem sa zlomiť do niečoho, čo necítim,“ povedal v októbri šéf rezortu diplomacie s tým, že jeho pozícia je jasná. Lajčák dlhodobo hovorí, že kandidovať nemieni. Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka.