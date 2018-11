VIDEO: Prísnejšie majetkové priznania. Hrnko: Peniaze kazia charakter

Tí by mali po novom vypĺňať dotazníky oveľa podrobnejšie, uviesť by museli napríklad aj to, akej značky vlastnia auto a v ktorom roku bolo vyrobené. Novela sa dotýka aj zákazu podnikania pre verejných činiteľov. Hoci nezakazuje poslancom vlastnenie podielov vo firmách, ozývajú sa hlasy, že by sa mali vzdať aj takýchto aktivít. Čo si o tom myslia samotní zákonodarcovia? Pýtali sme sa ich priamo v Národnej rade.