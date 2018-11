Dankova rigorózna práca nedáva univerzite spávať

Komisia sa zameria na právnickú fakultu, kde existuje ešte jedna práca s rovnakým názvom, ako mala tá od Andreja Danka. Obhájená bola v roku 2001, čo je rok po Dankovi. Napísal ju právnik z Bratislavy. Denníku Pravda sa s ním nepodarilo spojiť.

„Univerzita považuje plagiátorstvo za vážny celospoločenský morálny problém, ktorý bol v minulosti rozšírený aj na iných univerzitách,“ odôvodnila vznik komisie univerzita. Ak jej členovia pri preverovaní objavia aj iné podozrivé práce, budú sa nimi zaoberať. Preskúmanie všetkých rigoróznych prác na fakulte nie je podľa nich v ich možnostiach a kapacitách.

Výsledkom vyšetrovania by mala byť tiež odpoveď na otázku, či vedenie UMB postupovalo správne, keď rešpektovalo politikovu požiadavku a jeho prácu utajilo. Dokument bol niekoľko týždňov dostupný len úzkemu okruhu akademikov. „Do dnešného dňa bol postup univerzity v súlade s platnou legislatívou,“ trvá na svojom rektorát.

Originalitu a kvalitu práce posúdi deväť členov komisie. Medzi nimi budú zástupcovia jednotlivých fakúlt a dvaja študenti univerzity. Svoje stanovisko komisia predloží predsedovi akademického senátu písomne do 11. januára budúceho roka. Predseda bude potom informovať senát, a tým aj verejnosť, keďže rokovania sú verejné. Od zistení sa odvinie ďalší postup. Univerzita nevylúčila ani trestné oznámenie za prečin plagiátorstva. „Zákon o vysokých školách totiž neumožňuje odobrať titul ani žiadnu formu revízie rigorózneho konania,“ vysvetlila UMB fakt, že prípadné vyvodenie postihov je z jej strany obmedzené.

Predseda národniarov na opatrenie univerzity zatiaľ nereagoval. Na otázky Pravdy, ako vníma takýto krok a či je pripravený znášať prípadné následky, do uzávierky neodpovedal. Na závery komisie je však zvedavá Slovenská advokátska komora. „Nezávisle od tejto situácie poukazujeme na skutočnosť, že dlhodobo vnímame postupné znižovanie kvality právnického vzdelávania na vysokých školách. Aj z tohto dôvodu sme navrhli predĺženie koncipientskej praxe na 5 rokov, aby sme ako garant základnej úrovne poskytovania právnych služieb zabezpečili nadobudnutie odborných vedomostí,“ reagovala Alexandra Donevová, hovorkyňa komory.

Ak sa aj dokáže, že práca právnika, ktorý získal titul JUDr., je totožná s Dankovou, komora sankcie nevyvodí. „Pokiaľ ide o titul JUDr., ten nie je podmienkou na to, aby sa niekto stal advokátom. Podmienky na zápis do zoznamu advokátov sú najmä vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, teda titul Mgr., päťročná koncipientska prax a advokátske skúšky,“ vymenovala Donevová. Pripomenula, že kontrolovať udeľovanie akademických titulov nie je komora oprávnená. „Na to by mali slúžiť iné orgány, predovšetkým samy vysoké školy, akreditačná komisia a ministerstvo školstva,“ skonštatovala hovorkyňa.

Záverečné práce dnes predkladá študent v papierovej aj v elektronickej forme. Originalita záverečnej práce, teda miera zhody textu s databázou originálnych textov, sa posudzuje v centrálnom registri záverečných prác. Elektronická forma práce sa tak cez systém porovná s ostatnými, už v minulosti nahratými prácami. „Centrálny register slúži ako úložisko elektronickej verzie záverečných prác a v ňom sa softvérovými prostriedkami vyhodnocuje ich originalita,“ spresnilo ministerstvo školstva.

Ako bude UMB postupovať v prípade prác, ktoré má len v papierovej podobe, sa Pravda od školy nedozvedela.

Šéf parlamentu obhájil v Banskej Bystrici rigoróznu prácu na tému Verejná správa a jej charakteristické črty v roku 2000. Vtedy ešte vysoké školy nemuseli povinne využívať centrálny register. Túto povinnosť im zaviedla až o deväť rokov neskôr novela zákona o vysokých školách. Po tom, čo sa o prácu začali médiá v septembri tohto roku zaujímať, ju Danko na viac ako mesiac zneprístupnil. Argumentoval autorským zákonom. Po tlaku verejnosti, médií aj samotnej univerzity prácu koncom minulého týždňa sprístupnil v knižnici banskobystrickej univerzity. Urobil tak krátko po tom, čo ho pre podozrenia z neoprávneného získania titulu chceli opoziční poslanci odvolať z funkcie na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Program schôdze koalícia nepodporila.

Napokon sa objavili podozrenia, že Dankova práca sa zhoduje s prácou iného študenta práv, ktorý ju obhájil o rok neskôr tiež v Banskej Bystrici. Dokument s rovnakým názvom sa objavil aj na Univerzite Komenského v Bratislave, bol však obhájený v roku 1999. Univerzita v polovici októbra priznala, že prácu vo svojom knižničnom archíve nemôže nájsť. Naposledy bola dostupná v roku 2011.