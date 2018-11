V trenčianskom lesoparku sa prechádzala medvedica

Medvedicu videla mladá svedkyňa okolo deviatej večer. „Počula som nejaké šušťanie z lesa. Pozrela som sa tam a videla som obrovský obrys a potom dva menšie. Určite to nevyzeralo ako diviaky, bolo to väčšie, prešlo to cez cestu a zaliezlo do kríkov. Bolo to približne dvadsať až tridsať metrov od nás. My sme boli ticho, čakali sme, kým zviera prejde a potom sme utekali preč,“ spomína si Trenčanka, ktorá zdôrazňuje, že vie, čo videla a je si istá, že išlo o medvedicu.

Na miesto sa prišli pozrieť aj strážcovia prírody. Marián Zvěřina z občianskeho združenia Strážca – Ranger si myslí, že rozhodne mohlo ísť o medvedicu. „Hľadáme stopy po matke s dvoma mladými, ktorá tadiaľto mala prechádzať. Podľa našich informácií je to prvýkrát, čo sa nachádzala v takej tesnej blízkosti Trenčína. Máme zdokumentované okolie a vieme, že v Inovci sa nachádzajú dva medvede a práve na druhej strane Váhu, pri Nemšovej, je samica s dvoma mladými. Predpokladáme, že v Brezine to bola ona,“ povedal Zvěřina.

Vysvetľuje, že medvede sú schopné migrovať na veľké vzdialenosti a za jedinú noc dokážu prejsť tridsať až šesťdesiat kilometrov. „Ak je to tá medvedica, ktorú myslíme, tak samica by mala mať okolo 160 kilogramov a dve mláďatá okolo sedemdesiat až osemdesiat kíl. Tie by mali byť tak trojročné,“ pokračuje. Podľa neho, ak sa človek alebo pes dostane medzi medvedicu a mladé, môže to predstavovať nebezpečenstvo. Dobrovoľný strážca prírody si však nemyslí, že by sa medvedica s mladými mohla objaviť priamo na sídlisku.

„Podľa mňa je už dávno preč, netreba robiť zbytočnú paniku. Predpokladám, že sa snažila dostať na horský chrbát Inovca, ale zistila, že sú tam samce, tak sa chce vrátiť nazad na druhú stranu Váhu a Trenčín bude obchádzať. Žijeme vedľa prírody, musíme si zvykať, že v prírode sú aj zvieratá, srnky, diviaky aj medvede. A sú tam doma,“ uzavrel Zvěřina.

Podľa hovorkyne primátora mesta Trenčín Eriky Ságovej pohyb medvedice po Brezine ohlásila obyvateľka Trenčína aj na mestskú políciu. „Mestskí policajti nahlásili udalosť poľovníckemu združeniu v Soblahove a tiež polícii. Hliadka mestskej polície odkláňala chodcov a bežcov smerom späť do sídliska. Mestskí policajti tam boli do 23. hodiny. Medzitým prišli aj tri policajné hliadky, ktoré vošli do lesa s úmyslom svetlom a hlukom vytlačiť medvedicu ďalej od obývanej časti Breziny,“ vyrátala Ságová nevyhnutné kroky.

Mesto Trenčín sa vinie okolo prírodného brala, ktoré tvorí jeho nápadnú dominantu. Bralo je súčasťou juhozápadného výbežku Strážovských vrchov a zo zadnej časti je náhorná plošina lesopark Brezina. Trenčín je výnimočný práve tým, že Brezina sa nachádza v jeho srdci a mesto ju obkolesuje. Samotný lesopark má vyše dvesto hektárov. Je zároveň východiskom pre trasy smerujúce do obce Soblahov, do Kubrej, Kubrice a ďalších cieľov v Strážovských vrchoch.