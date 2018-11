Asociácia európskych novinárov je znepokojená výrokmi Fica

Ako uvádzajú vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol jej člen Július Lőrincz, „právo na prejavovanie slobodného názoru a právo slobodne sa zhromažďovať je základnou zárukou každého právneho štátu. Hlavne vláda demokratickej republiky, jej predstavitelia a reprezentanti politických strán by si mali uvedomovať, že ľudia majú ústavné právo vyjadriť nespokojnosť s politickým dianím aj demonštráciou či štrajkom“.

Z toho dôvodu novinársku organizáciu „mimoriadne znepokojujú vyhlásenia predsedu najsilnejšej politickej strany na Slovensku, bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica, ktorý masové prejavy solidarity so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom a jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou označil za pokus o štátny prevrat. Protesty a demonštrácie nie sú hrozbou pre štát, hrozbou pre štát je hľadanie vnútorného nepriateľa za každú cenu. Ani politické požiadavky ulice neoprávňujú predstaviteľov vlády správať sa nezodpovedne“.

Slovenská sekcia AEJ vo vyhlásení v súvislosti s komunálnymi voľbami zdôrazňuje, že je právom občanov aj médií slobodne hodnotiť a komentovať ich výsledky. „Rovnaké právo má aj predseda politickej strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico. Takisto nepriznať si ústup z predchádzajúcich pozícii je jeho právo, tak ako aj prejav neschopnosti ísť cestou sebareflexie. Hádzať vinu predovšetkým na iných je pritom svedectvo úbohosti a ťažko skrývanej politickej bezmocnosti. Urážanie médií, zloprajnosť a vulgárnosti z jeho strany nie sú hodné politika jeho formátu,“ konštatuje slovenská sekcia AEJ a pripomína, že média sú v demokratickej spoločnosti súčasťou dialógu a systému kontroly politickej moci a "úsilie viesť trvalú vojnu s nimi len potvrdzuje, že nie každý politik si vidí na špičku nosa“. Pod vyhlásením sú podpísaní medzinárodný tajomník AEJ Tibor Macák a členovia slovenskej sekcie AEJ Ivan Brada a Július Lőrincz.

Predseda Smeru Robert Fico naznačil pre české médium Echo24, že majú informácie o činnosti organizátorov protestov po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Dnes už vieme, že organizátori tých demonštrácií po vražde Jána Kuciaka boli z organizácií, ktoré platí George Soros. My dobre vieme, kto sa s kým schádzal a akú úlohu v tej dobe zohrával. Všetko to pôjde von, až bude jasné, kto si objednal vraždu,“ povedal Fico.

Organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko chodia na výsluchy na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Ako v utorok 13. novembra informoval Denník N, vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík ich predvoláva na výsluch vo veci „korupcia a iné“. Na výsluchu už podľa denníka boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Vo štvrtok ich majú nasledovať ďalší. „Vyšetrovateľ im oznámil, že na nich niekto podal anonymné trestné oznámenie, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros,“ uviedol denník. Organizátori tieto tvrdenia popreli s tým, že všetky peniaze, ktoré ich iniciatíva dostala a použila, sú na transparentnom účte. I

Opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) v utorok avizoval, že zvolá ako predseda mimoriadny parlamentný výbor pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Podľa neho existuje podozrenie, že boli organizátori protestov Za slušné Slovensko monitorovaní spravodajskými službami.

Vyhlásenia Fica kritizoval prezident SR Andrej Kiska, ktorý v utorok vo vyhlásení v Banskej Bystrici konštatoval, že poslanec Robert Fico sa cez české médiá snaží ukázať, že má stále moc a vie zastrašovať, že slušní ľudia na Slovensku majú mať strach. „Takáto šikana, obviňovanie organizátorov protestov z pokusu o štátny prevrat sú neodpustiteľné. Demokratická spoločnosť sa musí voči takýmto rečiam a krokom postaviť. Ako prezident spravím všetko pre to, aby sa slušní ľudia na Slovensku nebáli,“ povedal prezident s tým, že je neprijateľné, aby štátne inštitúcie šikanovali ľudí za to, že slušne a pokojne ukázali svoju nespokojnosť. „Sloboda prejavu, právo protestovať proti komukoľvek, no najmä proti tým, ktorí sú pri moci, sú základom našej demokratickej spoločnosti. Je povinnosťou štátu túto slobodu chrániť. Nie zastrašovať tých, ktorí si ju uplatňujú. V tomto prípade mladých ľudí, ktorí protestovali Za slušné Slovensko,“ dodal Kiska.