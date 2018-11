Vyhlásenie novinárov: Odmietame Ficove útoky na novinárov

Robert Fico povedal: „Nech vás komediantov medzi novinármi dobre trafí.“ Povedal to iba pár hodín po tom, ako sa objavili informácie, že polícia vypočúva organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

Nie je to len absolútna strata súdnosti, je to aj cynické voči rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je to odporné voči novinárom, ktorí aj po ich zavraždení pokračujú v odhaľovaní mafiánskych káuz.

Bez odvážnych novinárov by sme dnes nevedeli, že Ladislav Bašternák je daňový podvodník a že Marian Kočner roky unikal skutočnému vyšetrovaniu. Nevedeli by sme, že Robert Kaliňák pomáhal pri únose vietnamského občana a Robert Fico celé roky riadil krajinu tak, že tu vznikla skupina ľudí stojaca mimo zákona.

Predseda strany Smer Robert Fico verbálne útočí na novinárov a šíri konšpirácie len pár dní pred 17. novembrom, keď si pripomíname boj o našu slobodu, a to aj slobodu slova a zhromažďovania sa. Odmietame útoky Roberta Fica na novinárov. Už jedna vražda je príliš.

Vyhlásenie novinárov doteraz podpísalo 379 novinárov.