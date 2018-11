SaS žiada šéfa polície Lučanského, aby v NAKA urobil personálne zmeny

Políciu je podľa SaS potrebné očistiť od bödörovcov, ako sú šéf NAKA Peter Hraško, šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó a súčasný poradcovia ministerky vnútra Robert Krajmer a Tibor Gašpar. Už v piatok sa poslanci SaS budú na rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) pýtať, či organizátori protestov boli sledovaní, a ak áno, kto na to vydal príkaz a aký účel to plnilo. Následne to chcú riešiť na branno-bezpečnostnom výbore.

Podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová kritizovala políciu, že k trestným oznámeniam pristupuje selektívne. „Niektorým sa nevenuje vôbec. Ján Kuciak podal trestné oznámenie za vyhrážanie sa Mariána Kočnera, polícia však Kočnera nevypočula. NAKA pristupuje teda k podnetom selektívne. Konanie vedenia NAKA spôsobuje podozrenie, že mohlo dôjsť k zastrašovaniu a šikany organizátorov protestov,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová s tým, že Fico sa snaží z posledných síl krajinu zmeniť na policajný štát, kde sú ľudia, ktorí využívajú právo na pokojné protesty, zastrašovaní.

Podľa podpredsedníčky NR SR existuje podozrenie, že mohlo dôjsť k zneužitiu bezpečnostných zložiek na sledovanie, zastrašovanie a šikanu organizátorov protestov. Zo strany Fica dochádza podľa nej aj k neustálemu zastrašovaniu novinárov. Preto liberáli zvažujú podať trestné oznámenie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa Robertom Ficom. Polícia by však mala podľa nich začať konať ex offo.

Organizátori demonštrácií Za slušné Slovensko chodia posledné dni na výsluchy na Národnú kriminálnu agentúru. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík ich predvoláva na výsluch vo veci „korupcia a iné“. Na výsluchu už boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Vyšetrovateľ im oznámil, že na nich niekto podal anonymné trestné oznámenie, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros.