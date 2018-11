Možní kandidáti na ústavných sudcov majú obavu z verejného vystupovania, tvrdí Borec

„Mnohí majú obavu z verejného vystupovania, nemajú ten zvyk, že by vedeli vystupovať pred médiami, je to veľký stres. Každý musí byť pripravený na to, že ako ústavný činiteľ bude musieť vystupovať pred médiami, je to vec, ktorá je nevyhnutná,“ priblížil Borec. O počte kandidátov, ktorých SAK navrhne, hovoriť nechcel.

Prezident SAK dodal, že sa rozprávajú o konkrétnych menách. „Komunikujeme s jednotlivými advokátmi, o ktorých si myslíme, že sú na morálnej a odbornej výške. Nie každý, ktorý by mohol byť najlepší, má záujem sa stať ústavným sudcom. Som presvedčený, že z tých, ktorí majú záujem, sa bude dať vybrať,“ vyhlásil Borec.

Na otázku, či sa on sám bude uchádzať o funkciu ústavného sudcu, odpovedal, že v tejto chvíli to pre neho nie je aktuálne. „Pociťujem, že to, čo robím teraz ako advokát, ma napĺňa dostatočne profesionálne,“ uzavrel.

Prezidenta podľa jeho slov zástupcovia komôr ubezpečili, že na Slovensku je dostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorí by mohli byť navrhnutí. „Tomu sa veľmi teším, očakávam ďalšie stretnutia s tými, ktorí môžu kandidátov navrhovať, a na záver podám komplexné stanovisko k tejto problematike,“ uviedol.

Z radov exekútorov je podľa prezidenta Slovenskej komory exekútorov Miroslava Pallera málo odborníkov, ktorí by boli na funkciu ústavného sudcu pripravení. „Naša odborná skúška nie je uznávaná za skúšku na kandidáta ústavného sudcu. Preto budeme musieť navrhovať aj z iných profesií ako z exekútorov,“ vysvetlil.

Prezident Notárskej komory SR Miroslav Gregor uviedol, že v najbližších dňoch dodajú stanovisko, koho bude komora navrhovať a či vôbec niekoho navrhne. Zástupcovia komôr v stanovisku vyhlásili, že využijú svoje právo nominovať kandidátov na ÚS, ktorí spĺňajú najprísnejšie odborné kritériá a zároveň majú vo svojej profesii dobré meno.

Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi 18 mien.