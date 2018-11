Mimovládne organizácie zohrávajú v spoločnosti nenahraditeľnú úlohu, tvrdí Bugár

Pripomenul, že pár dní po demokratických voľbách by mal každý rešpektovať a „prijať s pokorou“ ich výsledky. Poukázal však na to, že v spoločnosti sa vyburcovali" vášne. „Pýtam sa načo, a komu to prospieva. Blíži sa deň, keď si budeme pripomínať boj za práva a slobody, za demokratickú spoločnosť. Múdri ľudia povedali, že to nie je ideál, ale nikto nič lepšieho nenašiel. Tak sa v ňom naučme žiť a pracovať,“ zdôraznil Bugár.

Bugár reagoval aj na novelu zákona, ktorá hovorí o povinnosti polície preveriť aj všetky anonymné podania. „V tejto chvíli urobila pravdepodobne medvediu službu. Preto si myslím, že by sme sa mali upokojiť, neburcovať. To najpodstatnejšie je, aby sme nenaleteli konšpiračným teóriám,“ dodal Bugár s tým, že „burcovanie“ z jednej alebo z druhej strany je „nebezpečné a nezodpovedné zároveň“.