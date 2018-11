Kočnera obvinili z ďalšieho trestného činu, podvodom mal ovládnuť golfové ihrisko v Báči

Podnikateľ mal v tomto prípade kúpiť pohľadávku Tatra banky voči majiteľom golfového areálu v Báči v okrese Dunajská Streda, následne vyrobil ďalšiu obrovskú fiktívnu pohľadávku a pomocou spleti schránkových firiem na Malte alebo v Karibiku ovládol v dražbe celý majetok firmy tak, aby ostatní veritelia nedostali ani euro. „Škoda, ktorú spôsobil súkromným osobám, spoločnostiam aj štátu, je približne 7,5 milióna eur. Z toho škoda pre štát je približne štyri milióny eur,“ informuje Denník N.

Golfový areál v Báči stavali viacerí developeri združení vo firme Welten. „Na celý projekt, ktorý zahŕňal aj výstavbu rodinných domov, požičala Tatra banka približne 4,5 milióna eur. V roku 2011 sa banka rozhodla z nejasných dôvodov vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru a pohľadávku za 2,7 miliónov eur predať,“ píše denník s tým, že pohľadávku kúpila firma Mariana Kočnera. Inkasný servis a zaplatila za ňu 1,7 milióna eur. Práve v tom čase štát vyplatil podnikateľovi vratky DPH za viac ako dva milióny eur v kauze prevodov nehnuteľností na Donovaloch. Existuje tak podozrenie, že Kočner na kúpu pohľadávky použil peniaze, ktoré si vypýtal od štátu.

„Pohľadávka, ktorú kúpil, bola zabezpečená dvoma spôsobmi – záložným právom na nehnuteľnosti v areáli klubu a samotnou firmou,“ uvádza denník s tým, že nasledovali transakcie medzi viacerými navzájom spriaznenými firmami, v ktorých vystupovali napríklad Jana Š., ktorá je už s Kočnerom tiež obvinená, alebo jeho zať z Malty, s ktorým sa neskôr jeho dcéra rozviedla, či Štefan Ágh, ktorý je s podnikateľom už od času, keď chcel v roku 1998 ovládnuť televíziu Markíza.

Spriaznená firma Exton neskôr iniciovala dražbu areálu. Do tej sa prihlásila nielen s reálnou pohľadávkou, ktorú jej časom postúpil Kočner, ale aj s fiktívnou pohľadávkou vo výške približne 21 miliónov eur. Celý areál následne kúpila ďalšia Kočnerovi blízka schránka z Malty za 25 miliónov a neskôr, dva mesiace po dražbe, to za 100-tisíc eur predala podnikateľovi. Ten tak mal ovládnuť majetok za približne 10 miliónov eur len za 1,7 milióna eur, aj to s podozrením, že neplatil vlastnými peniazmi, ale štátnymi, a ostatní veritelia nedostali nič.