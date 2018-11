V minulosti pomáhali nám, teraz je Slovensko schopné pomáhať druhým, tvrdí Lajčák

Netreba zabúdať na to, že v minulosti bolo Slovensko príjemcom pomoci a v súčasnosti už spolu so svojimi vtedajšími podporovateľmi pomáhame krajinám, ktoré to teraz potrebujú. V stredu to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák po stretnutí s americkým kolegom Mikeom Pompeom vo Washingtone.