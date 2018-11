Amerika prezidenta Donald Trumpa nespochybňuje základy spolupráce s Európou. Po stretnutí so šéfom diplomacie USA Mikeom Pompeom to pre Pravdu z Washingtonu povedal slovenský minister zahraničných veci Miroslav Lajčák. Podľa neho by si Washington v niektorých oblastiach chcel vzťahy s Európou takpovediac vyčistiť. Minister však priznal, že nie vždy je jednoduché chápať kroky prezidenta Trumpa.