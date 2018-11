Budúci týždeň nás postraší snehom

Netradične teplé novembrové počasie sa končí, upozorňuje klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško. „Druhá polovica novembra bude úplne iná ako prvé dva týždne. Príde také zásadné ochladenie, už štvrtkové mrazy sú príznakom, že sa začína neskorá jeseň,“ pokračuje. „A to sme na niektorých miestach Slovenska zaznamenali teploty vyššie ako pätnásť stupňov. V Dudinciach to bolo napríklad 15,1, Rimavskej Sobote 16,6 či v Boľkovciach v okrese Lučenec 16,8 stupňa.“

Za posledných 68 rokov to bude v poradí tretí november s najmenším súčtom dní so snehom. klimatológ Pavel Faško

Tohtoročná jeseň bola prinajmenšom zvláštna a výnimočná. Klimatológ pripomína, že začiatkom novembra sme zažili aj dni, keď sa teplomer vyšplhal až nad dvadsať stupňov. „Obdobie, keď je v novembri takto teplo, býva oveľa kratšie,“ dodáva. Vysvetľuje, že za netradičné teploty môžu aj cirkulačné podmienky. „Teraz sú trošku iné, ako by mali byť. Keď k nám prúdi vzduch od juhu, je teplejšie, zo severu alebo severovýchodu k nám však prichádza studený vzduch. A preto dochádza k výrazným teplotným výkyvom,“ objasňuje Faško. Preto je podľa neho ťažké povedať, aký podiel na dlhej a teplej jeseni, ktorú sme zažili tento rok, majú klimatické zmeny, ktoré zapríčinil svojou činnosťou človek.

Počas víkendu bude mrznúť aj na juhovýchodnom Slovensku. „Keďže sme ešte nemali mrazy, v niektorých lesoch zostalo na stromoch lístie. Príroda nám teda môže pripraviť na budúci týždeň krásne divadlo,“ s úsmevom prorokuje klimatológ. Na budúci týždeň sa totiž musíme pripraviť aj na sneženie. „Najsilnejšie bude mrznúť cez víkend. V týždni však bude oblačno, takže nebude tak mrznúť. Môže sa však stať, že pomedzi kvapky dažďa sa primiešajú aj snehové vločky,“ pokračuje Faško s tým, že jeseň sa už s nami lúči. Z pohľadu klimatológa sa totiž 1. decembra začína zima.

„Máme za sebou sympatickú teplú jeseň. Bez blata, lebo veľa nepršalo,“ začína rozoberať tému deficitu zrážok. V túto jeseň naozaj pršalo málo. „V prvé septembrové dni pršalo, zrážky však rýchlo ustali. Ak zoberieme obdobie od 3. septembra dodnes, tak sa deficit zrážok len napríklad v Podunajskej nížine blíži k 100 milimetrom. To je dosť veľa, pretože hovoríme o období dva a pol mesiaca,“ upozorňuje. Možno ho dobehneme počas budúceho daždivého týždňa.

Vo vyšších polohách by sa mal sneh udržať. Tohtoročný november však takmer zobral útokom rekord najnižšieho počtu dní so snehom na Lomnickom štíte. „Za posledných 68 rokov to bude v poradí tretí november s najmenším súčtom dní so snehom. Rekord patrí roku 1984, vtedy sme mali v novembri len pätnásť dní so snehom. V roku 2005 ich bolo šestnásť a tento november – ak sa udrží sneh, ktorý na Lomnickom štíte napadol v utorok, by ich mohlo byť osemnásť. Je to veľmi tesné,“ vyťahuje na záver zaujímavosť klimatológ Faško.