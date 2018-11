Danko má zodpovednosť jedine voči svojej rodine, poslancom, členom SNS a voličom, tvrdí Bernaťák

Ako agentúru SITA informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, Bernaťákovi sa ďalej nepozdáva neobjektívnosť, s akou k Dankovi predseda koaličnej strany pristupuje. „Ak chce byť pán Bugár a Most-Híd objektívny, očakávame takéto verejné výzvy aj vo vzťahu k prezidentovi SR. U toho totiž, na rozdiel od pána Danka, už padlo súdne rozhodnutie o nezákonnom konaní," dodal.

Poslanecký klub SNS prekvapila aj forma, akou pán Bugár komunikoval túto záležitosť s predsedom SNS. „Po troch rokoch poslať predsedovi SNS, koaličnému partnerovi, ktorý ho vždy podržal, len esemesku, a to počas ťažkého rokovania V4 s Francúzskom a Nemeckom, v ktorej ho vyzýva na vyvodenie osobnej zodpovednosti, považujeme za neseriózne. Na to by mala slúžiť Koaličná rada, pretože bez dôvery v koalícii sa nedá pracovať a riadiť štát," povedal Bernaťák a dodal, že ak si Most-Híd myslí, že táto koalícia a aj vláda nemajú budúcnosť, môžu to ukázať pri hlasovaní o dôvere koaličnému partnerovi. Predseda poslaneckého klubu SNS ako aj všetci poslanci Slovenskej národnej strany stoja za predsedom SNS Andrejom Dankom.

Opozícia už začala zbierať podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s jediným bodom – vysloviť nedôveru predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi. Potvrdil to hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Róbert Buček s tým, že SaS je presvedčená, že Danko nemá čo robiť v pozícii druhého najvyššieho ústavného činiteľa SR. „Pán Danko by sa mal inšpirovať mnohými príkladmi zo zahraničia a prejaviť aspoň štipku elementárnej politickej kultúry,“ uviedol ďalej Buček.

Vo štvrtok večer Danko vystúpil pred médiá a povedal, že jeho strana otvorenie schôdze podporí a bude to žiadať aj od koaličných partnerov. Opozícia sa už Danka raz pokúsila odvolať, koalícia ale nepodporila program schôdze, ktorá sa teda ani nekonala. Teraz Danko chce, aby schôdza bola a opätovne mu vyjadrili dôveru. Vníma, že dôvera je naštrbená aj v koalícii, bez nej sa ale podľa neho pracovať nedá.