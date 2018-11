V Čiernom Balogu bola zatiaľ najchladnejšia noc jesene

Najchladnejšiu noc v doterajšom priebehu jesene do zhruba 1000 metrov nad morom namerali v Čiernom Balogu, kde teplota klesla na mínus 6,3 stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Vzhľadom na to, že už je záver jesene, je to stále pomerne vysoká hodnota minimálnej teploty vzduchu, čo len potvrdzuje fakt, že jeseň 2018 je zatiaľ ako celok veľmi teplá.