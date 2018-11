Hádka o ceny liekov. Kalavská bola na strane Dôvery

Po deviatich mesiacoch opäť rozruch okolo doplatkov pacientov za lieky. A znovu bol spojený so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Súkromná poisťovňa navrhla plošné prehodnotenie cien, ktoré by viedlo k zníženiu platieb zo strany zdravotných poisťovní, a teda aj k vyšším doplatkom pacientov, ak farmafirmy nedajú zľavy. Tie to odmietli.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) nakoniec od tohto plánu odstúpila. Podobný krok urobila Dôvera tento rok vo februári, zmeny žiadala pri asi 700 liekoch, vtedajší šéf Tomáš Drucker (nom. Smeru) bol hneď proti.

Poisťovňa na konci októbra podala rezortu námietku týkajúcu sa úhrad liekov zo zdravotného poistenia, ktorú si ministerstvo osvojilo. Týkala sa zníženia platieb zo strany poisťovní. Farmafirmy vypočítali, že nárast doplatkov pre pacientov by bol v niektorých prípadoch viac ako 100 percent.

Počet liekov, ktorých by sa zámer Dôvery dotkol, nie je známy, farmaceutické spoločnosti ich odhadli na tisícky. Išlo o lieky naprieč množstvom diagnóz, či už u dospelých alebo detí. Poisťovňa argumentuje, že snahou bolo ušetriť 70 miliónov eur, ktoré by všetky tri zdravotné poisťovne vedeli lepšie použiť.

Revízia úhrad liekov Ministerstvo zdravotníctva dostalo kompetenciu prehodnocovať cenu, ktorú za liek hradia zdravotné poisťovne (tzv. revízia úhrad liekov) v legislatíve. Tá platí od decembra 2011, pripravil ju vtedajší šéf rezortu Ivan Uhliarik (KDH). Revízia by sa mala konať štyrikrát za rok tak, aby zmeny v cenách platili vždy k 1. dňu štvrťroka. V konaní k prehodnoteniu úhrady sú traja účastníci – ministerstvo zdravotníctva, držitelia registrácií liekov a zdravotné poisťovne. Revízia sa robí v rámci referenčných skupín (klastrov), do ktorých boli zaradené lieky podľa určených kritérií. V každom klastri je jeden liek, tzv. referenčný, s najnižšou cenou, ktorý plne hradí zdravotná poisťovňa. V prípade, ak dôjde k zmene v cene najlacnejšieho lieku, ministerstvo má právomoc prehodnotiť výšku úhrady zo zdravotného poistenia v skupine. Musí to však urobiť tak, aby sa radikálne nezmenili doplatky pacientov.

„Zmyslom našej námietky bolo upozorniť na povinnosť dodržiavania zákona a vykonávania pravidelnej revízie úhrad liekov. Vďaka tomu, že revízie neboli vykonávané, slovenskí pacienti prichádzajú ročne o 70 miliónov eur, ktoré môžu byť použité na úhradu inej zdravotnej starostlivosti, napríklad inovatívnych liekov,“ povedal hovorca Dôvery Matej Štepianský.

Napríklad v liečbe cukrovky navrhovala poisťovňa znížiť príspevok z poistenia u 52 liekov. Primár diabetologického oddelenia v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave Emil Martinka hovorí, že pri nich by nešlo o extrémny nárast doplatkov. Pripomenul však, že viac ako 3/4 diabetikov berie lieky aj z iných skupín, zvýšené náklady by preto pocítili. Väčšina cukrovkárov má ako sprievodné ochorenie buď vysoký krvný tlak, vysoké hladiny krvných tukov, rozvinuté očné, nervové komplikácie, komplikácie na úrovni obličiek, srdcovocievne ochorenia, diabetickú nohu atď.

„Takéto návrhy (hoci ekonomicky aj právne podkuté) by vždy mali prejsť najskôr odbornou medicínskou diskusiou. Bolo by preto dobré, ak sa k nim môžu vopred vyjadriť aj strany, ktorých sa to najviac týka, teda pacient a lekár,“ poznamenal Martinka k poslednej snahe o prehodnocova­nie cien.

Proces zastavili výrobcovia a dodávatelia liekov

Celý proces a napätie nakoniec zastavili výrobcovia a dodávatelia liekov. Tých si tento pondelok pozvala ministerka na rokovanie a dala im 48 hodín na to, aby ponúkli zľavy. Bol tam aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer). Firmy neustúpili. Kalavská v stredu oznámila, že revíziu nepodpíše.

„Je nám ľúto, že napriek našej snahe z viac ako 300 výrobcov v prospech pacienta zareagovali len dvaja, čo považujeme zo strany farmaceutického priemyslu za absolútnu ignoráciu pacienta a zameranie sa len na generovanie zisku a svoje zárobky, preto som sa rozhodla k uvedenému kroku nepristúpiť. Pre mňa je pacient na prvom mieste, a to je hlavným rozmerom pri akomkoľvek mojom rozhodovaní. Beriem zároveň vždy do úvahy tak medicínsky, ako aj ekonomický rozmer,“ uviedla ministerka.

Podľa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) je neprípustné, aby v procese revízie úhrad liekov dostali 48 hodín na to, aby reagovali na návrhy súkromnej zdravotnej poisťovne. „Ak by sme pristúpili na ultimátum premiéra a ministerstva zdravotníctva, stali by sme sa nielen spolu s pacientmi ich rukojemníkmi, ale navyše by sme sa zúčastňovali aj na nezákonnom postupe,“ reagovali AIFP a ADL. Tvrdia, že to, čo navrhla Dôvera a v čom ju podporil aj štát, zohľadňuje výlučne záujmy zdravotných poisťovní (vrátane zvyšovania ich zisku), a nie záujmy pacientov. Firmy sa podľa nich prehodnoteniu cien nebránia. „Od začiatku sme navrhovali, aby štát spravil revíziu poriadne, podľa zákona a odborne, so zapojením odborných lekárskych spoločností a hlavných odborníkov ministerstva zdravotníctva,“ uzavreli.

Dôvera zaútočila na zisky farmafiriem

Na zisky a marže farmafiriem však tentokrát zaútočila Dôvera, ktorá rozhodnutie ministerstva berie na vedomie, aj keď ho považuje za zlé. Argumenty farmaceutického sektora o vyšších doplatkoch považuje poisťovňa za strašenie. „Naše zákony chránia pacientov tým, že vždy majú k dispozícii alternatívu v podobe lieku s minimálnym alebo nulovým doplatkom. Ak by si farmafirmy chceli udržať svoje trhové podiely, museli by znížiť ceny liekov. Zástupcovia najziskovejšieho sektora na svete sa teda v rozpore s našim zákonmi budú obohacovať na úkor slovenských pacientov aj naďalej, a to presne sumou vo výške 70 mil. eur ročne,“ doplnil hovorca Štepianský.

Rezort zdravotníctva avizuje, že sa nevzdáva. Bude vraj hľadať cesty na efektívne používanie verejných zdrojov tak, aby na úkor pacienta neboli generované vysoké zisky. Aké opatrenia prijme, to už nekonkretizoval.