Niektorí si mýlia demokraciu s tým, že môžu všetko, vyhlásil Danko

Žiaľ, aj v dnešnej dobe prevládajú zlé myšlienky, sebectvo, zloba, a to aj v kontexte moderných sociálnych sietí. Niektorí ľudia si mýlia demokraciu s tým, že môžu všetko. Slúžia vôni peňazí a nezáleží im na tom, aby sa Slovensko budovalo. Pri príležitosti štátneho sviatku Deň boja za slobodu a demokraciu to vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý položil veniec pri pamätníku obetiam komunizmu na cintoríne v bratislavskej Vrakuni.

„Z úcty k ľuďom, ktorí trpeli, chcem povedať, že na nich myslíme. A tým, ktorí nevedia, čo sú hodnoty a myslia si, že sa môžu vyjadrovať len preto, lebo sú v médiách platených silnými oligarchami, tým by som chcel povedať, aby sa vrátili k hodnotám a úcte. A skôr, než na niekoho útočia, aby si otázky naštudovali,“ apeloval Danko, podľa ktorého je ľahké človeku ublížiť, ale ťažké je to odčiniť.

Predseda parlamentu si podľa svojich slov na cintorínoch kladie otázku, čo by povedali ľudia, ktorí ubližovali a čo tí, ktorí trpeli. „Tí, čo ubližujú, by asi prosili odpustenie. A tí, čo trpeli, by im odpustili, lebo len súhra, dobro a láska dokážu zabezpečiť progres,“ dodal.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zdôraznil, že naše deti žijú v slobodnej a demokratickej krajine a o neľahkej ceste k tomuto stavu sa dozvedajú len na hodinách dejepisu či od rodičov. „Majú obrovské šťastie, že sa môžu slobodne vyjadrovať, pohybovať, prejsť hranice je pre ne bežné. Je povinnosťou nás dospelých upozorňovať, že to tak nebolo vždy a že sloboda a demokracia nie sú ani dnes samozrejmosťou,“ uzavrel.