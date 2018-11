Kandidát na prezidenta Mistrík už má dostatok podpisov, volá po spojení síl

„Vyzývam demokratické sily, aby sme spojili svoje sily. Neostáva totiž veľa času. Dátum volieb ešte nie je známy, ale mali by sa konať o niečo viac ako štyri mesiace. To naozaj nie je veľa času,“ povedal s dôvetkom, že nie je čas na taktizovanie a váhanie demokratických strán, ale treba sa zjednotiť na spoločnom prezidentskom kandidátovi.

„Dnes sú známe všetky mená potenciálnych kandidátov. Som osobne presvedčený, že bude kandidovať aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru), a to bude silný súper,“ uznal Mistrík.

Tiež uviedol, že si váži Františka Mikloška, nemyslí si však, že obaja majú šancu dostať sa do druhého kola. To isté podľa jeho slov platí aj o Zuzane Čaputovej či Milanovi Krajniakovi. „Nehazardujme so Slovenskom a nepreceňujme svoje sily. V prieskumoch som na čele demokratického pelotónu. Ak sa ale bude taktizovať, do druhého kola sa možno nedostane nikto z nás,“ upozornil.

Mistrík vidí tri možnosti, ako prezidentské voľby dopadnú. „Buď sa hlavou štátu stane človek z vládnej garnitúry, extrémista alebo prezidentom bude nadstranícky a politicky nezávislý demokrat,“ dodal.

Kandidatúru oznámilo zatiaľ 13 záujemcov

Do boja o Prezidentský palác sa už chce zapojiť viac ako desať záujemcov, ktorí oznámili zbieranie podpisov potrebných na kandidatúru. Nateraz sa ohlásili napríklad Béla Bugár (Most-Híd), Radovan Znášik, Juraj Zábojník (bezpečnostný analytik), Eduard Chmelár (politický analytik), Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), Milan Krajniak (Sme rodina), Oskar Fegyveres (svedok únosu prezidentovho syna Kováča ml.), Marian Kotleba (ĽSNS), František Mikloško (expolitik KDH), Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody), Bohumila Tauchmannová, Štefan Harabin (sudca Najvyššieho súdu SR) či dramaturgička a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.

Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi. Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR.