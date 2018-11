Medzi najlepšími európskymi historickými hotelmi sú aj tri zo Slovenska

V Chateau Belá vyhlásili v sobotu večer Heritage Hotels of Europe Award 2018. Sú to ceny venované najlepším historickým hotelom. V tomto roku sa medzi ne dostali aj tri slovenské.

Jürgen Gruber zo Chateau Belá, ktorý hostil účastníkov Heritage Hotels of Europe Award 2018 a Ján Svoboda (vpravo), prezident asociácie Historické hotely Slovenska. Autor: HHE

Počas večera sa stretli majitelia historických hotelov ako aj odborníci z oblasti cestovného ruchu z celej Európy. V histórii súťaže Heritage Hotels of Europe (HHE) Awards to bolo prvýkrát, keď sa oceňovanie uskutočnilo na Slovensku.

Viac ako 100 nominácií hotelov z 9 krajín hodnotila 7-členná komisia. Porotcovia brali do úvahy všetky aspekty zákaznických skúseností a určili víťazov v 7 kategóriách: dizajn, wellness, gastronómia, pohostinnosť, kultúra, romantika a Hostiteľ roka.

VÍŤAZI HERITAGE HOTELS OF EUROPE 2018 AWARDS Heritage & Design Chateau Gbeľany, Gbeľany, Slovensko Heritage & Wellness Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, Slovensko Heritage & Gastronomy Strasserwirt – Herrenansitz zu Tirol, Strassen, Rakúsko Heritage & Hospitality Romantik Hotel Gmachl, Elixhausen, Rakúsko Heritage & Culture Hotel Schloss Leopoldskron, Salzburg, Rakúsko Heritage & Romance Hotel Château Béla, Belá, Slovensko Host of the Year Prónay Castle, Alsópetény, Maďarsko

Heritage Hotels of Europe Award 2018: v Chateau Belá odovzdali ceny najlepším európskym historickým hotelom. Autor: HHE

Víťazné hotely zo Slovenska

Chateau Gbeľany – Heritage & Design je zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku, každý priestor má punc výnimočnosti a luxusu. V krátkej minulosti získal niekoľko ocenení za architektúru ako napr. Detail roka 2016, Fénix – kultúrna pamiatka 2015 či Stavba roka v kategórii rekonštrukcia.

Grandhotel Praha Tatranská Lomnica – Heritage & Wellness – Grand Mountain Spa je hotel, kde sa kombinuje tradičné miestne kúpeľníctvo s liečivými účinkami tatranskej prírody. Neopakovateľným zážitkom je vonkajšia časť wellnessu, kde sa z bazéna môžete kochať výhľadmi na popradskú kotlinu.

Chateau Belá – Heritage & Romance je kaštieľ s kostolíkom, veľkolepá Orangerie s výhľadom do romantického parku, kulinárske špeciality a víno z vlastných viníc.

„To že sa v siedmich katogóriách umiestnili až tri slovenské hotely a ďaľšie sa dostali do finále značí, že kvalita služieb na Slovensku vysoko narástla a dnes sa vyrovná aj krajinám, ktoré majú v turizme tradíciu. Nie je to iba reklama pre vybrané zariadenia, ale pre Slovensko ako destináciu,“ povedal Ján Svoboda, prezident asociácie Historické hotely Slovenska.

(Jan Svoboda je predsedom Dozornej rady P E R E X, a. s., ktorá je vydavateľom denníka Pravda.)

„Sme nadšení, že náš zámocký hotel získal ocenenie v kategórii Najromantickejší historický hotel v Európe, je to spoločné dielo celého tímu, ktorý sa snaží vytvoriť unikátnu atmosféru a urobiť pobyt pre klientov čo najdokonalejší“, vyjadril sa Jürgen Gruber zo Chateau Belá.

„Ocenenie v kategóri dizajn nás utvrdilo v tom, že investovať do kvalitného interiéru, citlivo zosúladiť nové so starým a vdýchnuť do desiatky rokov chátrajúcich budov nového ducha dáva zmysel. Snažíme sa, aby sa klient u nás cítil príjemne,“ povedal Peter Janíček zo Chateau Gbeľany.

„Liečivé účinky tatranskej prírody netreba spochybňovať. Ak ich spojíme s noblesou nášho grandhotela, moderným wellness centrom s unikátnymi výhľadmi a vysoký štandard služieb, vytvoríme skvelý produkt pre náročného klienta. Sme radi, že si to všimla aj odborná komisia,“ doplnil Jaroslav Jedlička z Grandhotela Pra­ha.

Zástupcovia troch ocenených slovenských hotelov - zľava Peter Janíček zo Chateau Gbeľany, Jürgen Gruber zo Chateau Belá a Jaroslav Jedlička z Grandhotela Praha. Autor: HHE