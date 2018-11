Na demonštráciách som čakal aj poďakovanie, chýbalo mi to, povedal Paška

Iniciatíva Za slušné Slovensko vznikla po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a napriek tomu, že polícia v tomto prípade urobila kus práce, neprišlo na piatkových (16. 11.) demonštráciách k poďakovaniu. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

„Áno, ešte sa musí zistiť, kto je objednávateľ vraždy, ale chýba mi objektívne hodnotenie skutočnosti a priznanie, že sa niečo v prospech objasnenia vraždy udialo,“ poznamenal Paška. On sám si myslí, že ak chcú organizátori ovplyvňovať veci verejné, mali by vstúpiť do politiky.

Poslanec SaS Eugen Jurzyca označil demonštrácie Za slušné Slovensko za absolútne legitímne akcie. „To ešte pred rokom 1989 sa hovorilo, že keď niekto organizoval akciu proti vláde, tak bol zmanipulovaný. Tak, ako ja vnímam svet, stali sa veci, ktoré jednoducho pritiahli ľudí na námestia. Ľudia nie sú ovce a vedia odhadnúť, prečo na námestia idú. Zrejme im prekáža niečo, čo sa v spoločnosti deje a nie je to zdravé,“ ozrejmil.

Koaličný poslanec Erik Tomáš (Smer) zdôraznil, že Smer rešpektuje právo ľudí zhromažďovať sa a vyjadrovať svoje názory. „Šikanu organizátorov vylučujem. Príbeh, ktorý bol rozobraný, nebol korektný a verejnosti bola účelovo podsunutá táto verzia, aby sa zbytočne ‚hecovali‘ vášne a emócie. SIS zároveň vylúčila akékoľvek sledovanie organizátorov protestov,“ podotkol.

Tomáša mrzí, že po tom, ako polícia a prokuratúra odviedla kus dobrej roboty v prípade dvojnásobnej vraždy, po tom, ako Marian K. sedí vo väzbe a po odsúdení bývalých ministrov za SNS, sa hovorí, že štátne orgány niekoho šikanujú. „Je to nekorektné,“ myslí si.

Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak na margo protestov poznamenal, že ľudia cítia aroganciu moci a ich vôľa protestovať je oprávnená. „To, čo pomáha prežiť napríklad aj vo vzťahu, je, že ak urobím chybu, priznám si ju, ospravedlním sa a ideme ďalej. Robert Fico (Smer) nikdy nepovedal prepáčte, urobil som chybu. Naopak, obviňuje všetkých naokolo,“ povedal.

Tomáš zároveň potvrdil, že predseda Smeru, ktorý stále býva v bytovom komplexe Bonaparte, si hľadá novú strechu nad hlavou. „Urobí to, ale chvíľu to trvá. Sám som bol pritom, keď už bola takmer dvakrát podpísaná kúpno-predajná zmluva, ale v jeho prípade musí ísť o nehnuteľnosť s úplne čistou históriou,“ dodal.