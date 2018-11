Boj o hokejové dresy sa presúva do parlamentu

Novelu zákona o štátnych symboloch predkladá pätica poslancov z klubu národniarov – Anton Hrnko, Jaroslav Paška, Štefan Zelník, Tibor Jančula a Dušan Tittel. Úpravou chcú zakotviť, aby na dresoch športových reprezentácií nesmel byť štátny znak v tieni iného symbolu. „Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu, s výnimkou štartového čísla, nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku,“ znejú vety, ktoré chcú národniari pretlačiť do zákona.

Novela je reakciou na kauzu, ktorá vypukla okolo nových dresov slovenských hokejových reprezentantov. Dominuje im logo, ktoré pripomína štátny znak, no z trojvršia vyčnievajú hokejky. Proti takémuto vizuálu sa v septembri ostro ohradil poslanec Hrnko, logo dokonca označil za „paškvil“.

Vecou sa zaoberal aj rezort školstva, ktorý riadi nominantka SNS – podľa zmluvy ministerstva so Slovenským zväzom ľadového hokeja totiž mal byť na dresoch štátny znak. Ak by zväz porušil zmluvu a pochybenie neodstránil, mohol by prísť o 7-miliónovú dotáciu. Obe strany sa napokon dohodli na tom, že zväz dresy do konca roka upraví tak, že pod logo pribudne nápis Hockey Slovakia, aby bolo jasné, že nejde o štátny znak. Ten má byť umiestnený na rukávoch. Otázne je, či by po prípadnom prijatí novely zákona takáto úprava dresov stačila, a či by im naďalej nedominovalo namiesto štátneho znaku logo.

Zväz ľadového hokeja zatiaľ neuviedol, či by po prípadnej zmene legislatívy dresy opäť menil. „Keďže zatiaľ ide iba o návrh zákona, počkáme si, či, a ak áno, v akej forme, prejde plénom NR SR,“ reagoval hovorca zväzu Peter Jánošík.

Zámerom vraj nie je reagovať na majstrovstvá

Poslanci počítajú s účinnosťou zákona od 10. marca 2019. Zrejme chcú stihnúť hokejové majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v máji. Jeden z predkladateľov návrhu Jaroslav Paška však tvrdí, že prioritným zámerom nie je reagovať na budúcoročný svetový šampionát. „Ťažko si viem predstaviť, či a ako zareaguje štátna hokejová reprezentácia na nový zákon. Pokiaľ viem, štátna reprezentácia rokovala s ministerstvom školstva a dohodli sa na určitých východiskách, ktoré by sa mohli vzťahovať na majstrovstvá sveta,“ povedal Paška. „V každom prípade, do budúcnosti je potrebné mať jasnejšie pravidlá, najmä ak príslušné komisie poukazujú na to, že súčasný spôsob, takéto voluntaristické nakladanie so štátnymi symbolmi, napríklad z hľadiska grafikov, výtvarníkov, ktorí majú pocit, že to môžu modifikovať, nie je v súlade s pravidlami,“ zdôraznil poslanec.

Poslanci tvrdia, že chcú zvyšiť ochranu štátnych symbolov

Predkladatelia novely tvrdia, že chcú zvýšiť ochranu štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti. „V súčasnosti vznikajú nejasnosti súvisiace s používaním štátnych symbolov, najmä pokiaľ ide o ich používanie pri reprezentovaní Slovenskej republiky v zahraničí, v elektronickej komunikácii a digitálnej podobe. Zároveň nie je úplne jasné, kedy môžeme hovoriť o znevažovaní štátnych symbolov, s čím súvisí nedostatočné definovanie kompetencií týkajúcich sa dohľadu nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch,“ tvrdia poslanci SNS v dôvodovej správe. V praxi sa má stávať, že štátne symboly sú nedôstojne vyobrazované či napodobňované, „čo je vzhľadom na dôležitosť štátnych symbolov z pohľadu ochrany štátnosti neprijateľný jav, keďže neúcta k štátnym symbolom je v skutočnosti neúcta k samotnému štátu a ku každému jeho občanovi“, uvádza sa v správe.

Novela má tiež upraviť sadzobník pokút za porušenie zákona o štátnych symboloch. Fyzickej osobe by hrozila sankcia do 3-tisíc eur, pre právnickú osobu by horná sadzba vzrástla zo súčasných 6¤638 na 10-tisíc eur.

Pribudnú nové pojmy

Do legislatívy majú pribudnúť aj nové pojmy – znamenie štátneho znaku a národný symbol. Znamenie štátneho znaku podľa návrhu tvorí dvojitý kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé. „Znamenie štátneho znaku požíva rovnakú ochranu ako štátne symboly Slovenskej republiky,“ tvrdí návrh. O národnom symbole zase návrh novely uvádza, že ho tvorí kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Fyzické i právnické osoby môžu používať národný symbol, no jeho použitie musí byť podľa návrhu „dôstojné“.