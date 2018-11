Prezidentské voľby by podľa najnovšieho prieskumu vyhral Lajčák

Ak by sa prezidentské voľby konali v novembri, jednoznačne by ich vyhral súčasný minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý v prieskume získal 32,3%. Vyplýva to z volebného modelu, ktorý vypracovala agentúra Focus.

Na druhom mieste by skončil Róbert Mistrík s 11,7% a hneď za ním nasleduje sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin s 10%. Na štvrtom mieste sa umiestnil predseda strany Most-Híd Béla Bugár, ktorý si v prieskume získal dôveru 9,2% opýtaných.

Prieskum robila spoločnosť Focus formou osobného dopytovania na 1012 respondentoch. Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „Prezidentské voľby budú na Slovensku na jar na budúci rok. Predstavte si však, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?“ Odpovedať nevedelo 27,4 percenta ľudí a 9,3 percenta by voliť nešli.