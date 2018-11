Lučanský by mal podľa Sas odvolať Hraška z funkcie šéfa NAKA.

Opozičná strana SaS žiada policajného prezidenta Milana Lučanského, aby odvolal Petra Hraška z funkcie riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru. Vysvetľuje to aj tým, že sa NAKA pod Hraškovým vedením stala ochranou beztrestnosti niektorých ľudí z vlády a podnikateľského prostredia. Informoval o tom hovorca SaS Róbert Buček.

Šéf SaS Richard Sulík tvrdí, že NAKA sa za Hraška stala nástrojom perzekúcie, ktorým hlavní predstavitelia strany Smer držia v šachu celú spoločnosť.

SaS v súčasnosti nevie povedať, či by si Lučanského vedela predstaviť ako policajného prezidenta, ktorý bude vymenovaný do funkcie podľa nových pravidiel. Očista NAKA je však podľa SaS hlavnou úlohou Lučanského bez ohľadu na to, aký dlhý čas vo funkcii policajného prezidenta zotrvá.

V nedeľnej (18.11.) diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová, že policajný prezident Lučanský nariadil kontrolu v súvislosti s prípadom anonymného trestného oznámenia na organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Urobil tak po tom, čo zistil nezrovnalosti medzi informáciami, ktoré dostal od vedenia NAKA a skutočnosťou. „Medzi nimi sú tie, že nadriadený správne nevyhodnotil situáciu po prijatí trestného oznámenia, taktiež nesedeli časové údaje a rôzne iné pochybenia. Na základe týchto nezrovnalostí prezident Milan Lučanský nariadil kontrolu a až po záveroch kontroly prijme opatrenia,“ spresnila Dobiášová.