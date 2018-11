VIDEO: Smer bez Lajčáka riskuje prehru, komentuje prieskum riaditeľ agentúry Focus

Podľa šéfa agentúry Martina Slosiarika je zatiaľ najsilnejším kandidátom Miroslav Lajčák, a to tak v prvom, ako aj druhom kole volieb. Ak by potvrdil minister zahraničných vecí svoju kandidatúru, je jasným favoritom v prezidentských voľbách aj strana SMER, ktorá ho chce nominovať. Lajčák však svoju kandidatúru opakovane odmietol.

Posledný prieskum Focusu zisťoval aj inú možnosť, a to kandidatúru vicepremiéra Richarda Rašiho. V tomto prípade by SMER podľa prieskumu riskoval prehru, a voľby by vyhral občiansky kandidát Robert Mistrík, ktorého zatiaľ podporuje SaS a Spolu. „Ak chce opozícia uspieť, treba sa zhodnúť na jednom silnom kandidátovi,“ konštatoval Slosiarik v súvislosti s preferenciami kandidátov opozície. Podľa neho je to nevyhnutné najmä v prípade, ak bude kandidovať Miroslav Lajčák. „Iba tak môžu dobehnúť ten veľký náskok,“ dodal.

Preferencie prezidentských kandidátov sa budú ešte podľa Slosiarika meniť, a to nielen potvrdením definitívnych záujemcov o tento post, ale najmä následnou kampaňou. Vysoké percento ľudí, ktorí sa podľa prieskumu agentúry Focus odmietajú zúčastniť druhého kola (viac ako 40 percent), pripisuje aj tradičnému správaniu voliča – „ak tam nie je môj kandidát, nemám prečo ísť voliť.“