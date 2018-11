Napätie na najvyšších miestach polície

Anonymné trestné oznámenie na aktivistov z iniciatívy Za slušné Slovensko prišlo na políciu ešte v septembri. Organizátori protestov už absolvovali výsluchy. Lučanský najskôr minulý týždeň povedal, že ako policajný prezident nebude zasahovať do vyšetrovania a preverovanie trestného oznámenia v tomto prípade postupuje štandardne. V nedeľu náhle zmenil rétoriku.

„Dal som si pripraviť precíznejšiu analýzu v súvislosti s anonymným trestným oznámením. Po jej preštudovaní som zistil, že boli nezrovnalosti medzi informáciami, ktoré som dostal od vedenia NAKA, a skutočnosťou. Nesedeli časové údaje, nadriadený správne nevyhodnotil situáciu po prijatí oznámenia a iné pochybenia. Nariadil som preto kontrolu. Po jej záveroch prijmem opatrenia,“ oznámil Lučanský prostredníctvom oficiálnej stránky polície na sociálnej sieti. Prečo dostal policajný prezident od kriminálnej agentúry o prípade nepresné informácie, nie je jasné.

Riaditeľ NAKA Peter Hraško zatiaľ slová svojho šéfa nekomentoval. „Momentálne pokračuje kontrola, do jej ukončenia a záverov sa pán Hraško vyjadrovať nebude,“ ozrejmilo komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru. Skúpa na slovo je aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer), pod ktorej rezort polícia spadá. Hraška môže odvolať policajný prezident. Na otázku, či by to mal Lučanský urobiť, Saková neodpovedala. „Ministerka vnútra počká na výsledky kontroly, ktorú nariadil prezident Policajného zboru Milan Lučanský,“ odkázali nám z tlačového odboru rezortu vnútra.

Sas vyzvala na odvolanie Hraška

Opozičná SaS vyzvala policajného prezidenta, aby Hraška odvolal. Ak to neurobí, liberáli nepodporia Lučanského pri jeho prípadnej kandidatúre na post policajného prezidenta. O údajných sporoch medzi Lučanským a Hraškom sa hovorí už dlho. Policajný prezident napríklad „odstavil“ šéfa NAKA od prípadu vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný nechcel špekulovať o tom, či medzi policajnými špičkami prebieha boj. Isté nie je ani to, či kauza okolo anonymného trestného oznámenia bude stáť Hraška stoličku. „No zaregistroval som pred nie veľmi dávnym časom, že sa policajný prezident kdesi vyjadril, že ak by mal náhradu, tak by šéfa NAKA odvolal. Čiže otázka stojí tak: má už náhradu? A ak budú zistenia vážne, bude mať náhradu?“ pýta sa Žitný. „Odvolať niekoho nie je problém, no nahradiť ho niekým, kto to bude vedieť manažovať… Samozrejme, aj tak by mali opatrenia nasledovať čo najskôr po zistení skutkového stavu,“ podčiarkol analytik. Netrúfol si však odhadnúť, ako je možné, že policajný prezident dostal od svojich podriadených nesprávne informácie. „Nepoznáme detaily rozporov, bez ich znalostí je to ťažké vyhodnotiť,“ dodal Žitný.

Lučanský v nedeľu v televíznej debate TA3 priblížil, že na organizátorov protestov bolo dosiaľ podaných šesť trestných oznámení. Štyri z nich vyšetrovateľ odmietol, dve sú stále „živé“. Okrem anonymného podania, pre ktoré si aktivisti minulý týždeň podávali kľučky na policajnom prezídiu, padlo ešte jedno oznámenie, pod ktorým je podpísaný konkrétny človek. K tejto iniciatíve sa prihlásil istý Pavol Forisch. Podľa neho sa mladí ľudia mali dopustiť krivého obvinenia a vlastizrady, a to všetko mal financovať americký filantrop maďarského pôvodu George Soros. Podobné obvinenia majú byť aj v anonymnom oznámení. Aktivisti takéto útoky opakovane odmietli a poukázali na to, že protesty sú financované z transparentného účtu, kam posielajú peniaze ich podporovatelia.

Najsilnejšia strana Smer cez víkend uviedla, že Forisch je blízky spolupracovník opozičného poslanca Jozefa Rajtára (SaS). Smer preto vyzval predstaviteľov SaS, aby sa ospravedlnili za to, že zastrašovanie aktivistov spájali s predstaviteľmi vládnej strany. Rajtár následne odmietol, že by sa s Forischom bližšie poznal, nepoprel však, že s ním bol v kontakte.

„Spomenutého pána poznám, priniesol mi závažné podozrenia na Bašternáka a Kočnera, overil som ich a keď sa potvrdili, konal som. Pripravil som podrobné trestné oznámenia, podal som ich orgánom činným v trestnom konaní, čím som si splnil svoju povinnosť ako občan a zároveň poslanec NR SR. Primárne pre mňa nebolo kádrovať oznamovateľa týchto podozrení, ale overiť to, či sú relevantné. Ukázalo sa, že relevantné sú a pán Bašternák už bol odsúdený, pán Kočner na svoj proces ešte len čaká,“ vyhlásil Rajtár prostredníctvom svojho facebooku.