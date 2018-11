Lajčák uvažuje o demisii, ak Slovensko neprijme pakt o migrácii

Ak by Národná rada SR svojím uznesením zablokovala odsúhlasenie Globálneho kompaktu o migrácii z dielne Organizácie Spojených národov, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák by asi zvažoval demisiu. Odpovedal tak dnes na otázky novinárov pred zasadnutím vlády.

Tvrdí, že to nie je o spore s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, ale o tom, aké Slovensko má zastupovať. „Ak by bola vôľa poslancov NR SR, že Slovensko sa chce izolovať, byť súčasťou problémov a nechať riešenia na iných, tak to nemôžem presadzovať,“ vysvetlil Lajčák. Za sporom o migračnom pakte vidí domácu politiku a pýta sa, ako je možné, že na jednej strane podľa niektorých počas svojho pôsobenia v OSN „zlyhal, zradil záujmy SR, na druhej strane je dosť dobrý za prezidenta“. Konečné stanovisko k dokumentu povie v stredu počas zasadnutia Zahraničného výboru NR SR.

Všetci si riešia našu domácu zápecnícku politiku

Lajčák tvrdí, že s predsedom strany komunikoval ešte pred tým, ako Fico zverejnil na Facebook video, v ktorom kompakt kritizuje a označil ho za neakceptovateľný. „Základný element tam bol zohľadnený, a to, že nemôžeme sedieť za pecou alebo dávať statusy na Facebook, ale ak máme výhrady, treba ísť tam a rokovať,“ povedal Lajčák.

Na otázku, že ako je možné, že výhrady sa objavujú až teraz, keď o kompakte sa rokovalo niekoľko mesiacov aj za jeho pôsobenia v OSN, Lajčák odpovedal, že to nie je o tomto dokumente. „Tu si všetci riešia preferencie. Všetci riešia našu malú domácu zápecnícku politiku,“ povedal pre médiá. Na otázku, či tým teda myslí aj predsedu Smeru Fica, Lajčák odpovedal, že „keď som povedal všetci, tak všetci. Všetci tí, ktorí kritizujú kompakt, nemyslia na kompakt. Mimochodom, dnes máme na rokovaní vlády bod o zamestnávaní cudzincov. To je presne regulovaná migrácia, legálna, presne to, o čom hovorí kompakt. Prečo nikto neprotestuje, že ideme prinášať pracovnú silu? Lebo ju potrebuje,“ pokračoval ďalej minister.

Stavajú ma do polohy nesvojprávneho človeka

Lajčák sa vyjadril aj k rečiam o kandidatúre na prezidenta a k prieskumom, podľa ktorých by zvíťazil aj v druhom kole. „Veľmi si vážim podporu, dosť ma to prevalcovalo, nečakal som, že ľudia budú takto reagovať. Ale vnímam to ako ocenenie mojej práce na poli diplomacie. Tomu sa chcem venovať aj naďalej,“ zareagoval minister.

Na otázku, prečo teda členovia Smeru stále posielajú odkazy, že by bol najlepším kandidátom, Lajčák odpovedal, že preto, „lebo hrajú svoje hry. A mňa tieto hry veľmi iritujú. Stavajú ma do polohy nesvojprávneho človeka“. Na ďalšiu otázku, ako je možné, že sa na jednej strane snažia, aby kandidoval na prezidenta, na druhej torpédujú jeho najväčší úspech, ktorý dosiahol na poste predsedu Valného zhromaždenia OSN, Lajčák zareagoval, že je to krásna otázka, ktorú si kladie od rána. „Na jednej strane som zlyhal, zradil záujmy Slovenska, na druhej som dosť dobrý za prezidenta,“ dodal s tým, že za týmto vidí vnútornú politiku.