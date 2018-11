Mimovládky: Ak nás chce Fico vytrestať, nerobí to adresne

Dať povolené dve percentá daní nielen mimovládnym organizáciám, ale aj rodičom. S takým návrhom vyrukoval najnovšie predseda Smeru a expremiér Robert Fico. Občianske združenia aj neziskovky by však potom prišli o veľký balík peňazí. Ficovi preto odkazujú, že ak je jeho cieľom naozaj pomôcť seniorom, nech k terajším dvom pridá aspoň ďalšie jedno percento. No ak je jeho skutočným motívom skôr vytrestať tretí sektor za to, že sa príliš "stará do politiky", vôbec to nerobí adresne.