Patakyová verí, že sa stihne zvoliť dostatok kandidátov na ústavných sudcov

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová verí, že Národná rada SR stihne zvoliť dostatočný počet kandidátov na post ústavných sudcov. Uviedla to po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom, pričom zároveň pripomenula, že by nebolo príliš vhodné predlžovať funkčné obdobie súčasným sudcom.

Slovensko čaká veľká výmena ústavných sudcov, keď sa ich vo februári budúceho roka vymení z celkového počtu 13 až deväť, vrátane predsedu. Podľa Patakyovej zostali v platnosti tie isté pravidlá, a preto treba nájsť vhodných kandidátov týmto spôsobom.

„Verím, že sa to stihne, a zároveň si myslím, že na Slovensku je dostatočne veľa vhodných kandidátov,“ uviedla Patakyová. Na otázku, či by bolo vhodným riešením predĺženie mandátu pre súčasných sudcov, odpovedala, že nie, pretože je stále dostatok času na nájdenie riešenia. "Nebolo by to vhodné podľa mňa, jednoducho sa bude voliť v priebehu januára v Národnej rade SR a dovtedy treba nájsť schopných uchádzačov.

Patakyová vyvrátila možnosť vlastného záujmu o post ústavnej sudkyne. Podľa súčasných pravidiel Národná rada SR volí 18 kandidátov, z ktorých následne prezident vymenuje polovicu. Uchádzačom stačí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39.