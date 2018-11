Hľadáme formuláciu, aby mali deti obed skutočne zadarmo, tvrdí Erik Tomáš

Podľa koaličného poslanca Národnej rady (NR) SR Erika Tomáša strana Smer nevidí dôvod na to, aby rodičia v niektorých školách, kde je priemer doplatku za obedy vyšší ako 1,20 eura, niečo doplácali. Uviedol to v utorok pre TASR po rokovaní Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. V súčasnosti sa podľa neho hľadá formulácia, ktorá by naplnila cieľ, aby deti mali skutočne obedy zadarmo.

„Hľadáme formuláciu, ktorá pokryje každý jeden cent, aby rodičia v niektorých školách, prípadne u zriaďovateľov, nemuseli nejaké peniažky predsa len doplácať,“ povedal Tomáš. Podľa jeho ďalších slov je celkový objem peňazí na toto opatrenie dostatočný. „Nevidíme dôvod, aby rodičia v niektorých školách, kde je priemer vyšší ako 1,20 eura, niečo doplácali,“ uviedol.

Deti v poslednom ročníku materských škôl a žiaci základných škôl by mali mať obedy zadarmo. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Výška dotácie pritom podľa Tomáša vychádzala z priemerného doplatku, ktorý doplácali rodičia na obedy. „Vieme, že na niektorých školách je tento doplatok vyšší, na iných zas nižší, ide o priemernú sumu,“ povedal Tomáš s tým, že na niektorých bratislavských školách doplácajú rodičia za obedy aj 1,70 eura.

Nezaradený poslanec NR SR Martin Poliačik navrhol, aby skupina poslancov koaličného Smeru-SD stiahla tento zákon a prepracovala ho. Povedal, že by mali prísť napríklad aj s receptami, podľa ktorých by mali školy variť, podporiť by sa podľa neho mali aj lokálni dodávatelia potravín.

Poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) poukázal aj na problém diétnej stravy. Podľa Tomáša v tejto súvislosti existujú dve varianty. Stravu buď zabezpečia v školskej jedálni alebo rodičia takýchto detí dostanú financie, za ktoré dieťaťu obed zabezpečia. Poslanca liberálov zaujímalo aj to, ako to bude v prípade žiakov nižších ročníkov osemročných gymnázií. Podľa Tomáša je osemročné gymnázium strednou školou. Podotkol, že ak sa opatrenie ujme v posledných ročníkoch materských škôl a na základných školách, obedy zadarmo by mali byť aj pre stredoškolákov, čím by bol podľa neho vyriešený aj problém osemročných gymnázií.

Podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Turčányho od januára 2019, kedy je navrhnutá účinnosť zákona, školy nebudú vedieť zvládať toto opatrenie. Ako dôvod uviedol nedostatočné kapacitné, personálne, ale aj technologické vybavenie školských jedální.

Obedy zadarmo by sa mali týkať asi 517 000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa.