Čechovi, ktorý kradol vo vile Milana Kňažka, súd sprísnil trest

Najvyšší súd tento rok v júli rozhodol, že vlani uložený trest obžalovanému bol v rozpore so zákonom nízky. Ako poľahčujúcu okolnosť pri rozhodovaní o výške trestu podľa neho nestačí len samotné priznanie obžalovaného, ​​ako to urobil Novotný. Najvyšší súd tak vyhovel dovolaniu už bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, ktorá tvrdila, že pri použití zákonných ustanovení mal súd vymerať Novotnému trest v rozmedzí od piatich rokov a štyroch mesiacov do desať rokov. Novo uložený trest je práve na spodnej hranici spomínaného rozmedzia.

Novotný aj počas dnešného pojednávania na súde svoj čin ľutoval. „Chcel by som sa ospravedlniť pánovi Kňažkovi za to, čo som mu spôsobil,“ povedal obžalovaný.

Kňažko v reakcii na nový verdikt povedal, že v podobných prípadoch je potrebné rozhodnúť o exemplárnom treste, pretože pri podobných krádežiach bolo podľa neho veľa ľudí zabitých či zmrzačených. „Spravodlivosť nikdy nie je absolútna. Nemám v sebe pocit pomsty,“ povedal novinárom Kňažko, ktorý sa dnešného pojednávania zúčastnil a ktorý predtým podal podnet vtedajšej ministerke spravodlivosti Žitňanskej na podanie mimoriadneho opravného prostriedku proti pôvodnému verdiktu v kauze.

Do Kňažkovej vily v bratislavskej štvrti neďaleko pamätníka Slavín Čech vnikol v noci minulý rok v januári. Odcudzil hotovosť z peňaženky a s pomocou nájdených kľúčov otvoril trezor, z ktorého podľa obžaloby vzal peniaze, prsteň a hodinky v celkovej hodnote najmenej 10 000 eur. Kňažko sa však zobudil a zlodeja postrelil. Zranený muž ešte stihol z vily utiecť, ale policajti ho chytili na záhrade. V Čechách bol Novotný podľa skorších informácií v minulosti opakovane stíhaný.