Bývalí ministri si už zvykajú na väzenie

Keďže nenastúpili dobrovoľne do väzenia, polícia ich zaradila do zoznamu hľadaných a nezvestných. Ako prvého previezla Janušeka do ústavu na výkon trestu v Žiline. Až o niekoľko hodín eskortovali aj Štefanova do väznice v Bratislave. Obaja si majú svoje tresty odpykať v zariadeniach s najnižším stupňom stráženia.

Podľa riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adriána Baláža v ústavoch s minimálnym stupňom stráženia budú ubytovaní v izbách a nie v celách. Ubytovne sa neuzamykajú, odsúdení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu, no môžu pracovať aj mimo ústavu.

„Ubytovacia plocha v cele alebo izbe pre odsúdeného je najmenej 3,5 m2. Každý má lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou a stoličku. V cele alebo izbe musí byť stolík, rozhlas, elektrické osvetlenie. Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému odsúdenému poskytne uzamykateľná skrinka,“ vyratúva Baláž.

Môžu sa rozhodnúť, či budú pracovať

Expolitici budú mať právo minimálne dva razy do mesiaca na dvadsaťminútové telefonáty, volať môžu najviac piatim blízkym osobám. Raz do týždňa môžu nakupovať v ústavnom bufete, raz za tri mesiace môžu dostať dvojkilogramový balík. Ak sa rozhodnú zapojiť do pracovného procesu vo väznici, priemerná odmena by bola v prvých šiestich mesiacoch tohto roka vo výške 127,28 eura mesačne. „Ako najvyššia forma disciplinárnej odmeny môže byť odsúdenému, s výnimkou odsúdeného zaradeného v maximálnom stupni stráženia, udelené mimoriadne voľno na opustenie ústavu, a to až na päť dní,“ dodal Baláž.

Bývalí šéfovia rezortu výstavby a regionálneho rozvoja v roku 2007 zverejnili oznam o tendri na reklamné služby v hodnote približne 119,5 milióna eur (3,6 mld. korún). Oznam mal byť zverejnený na nástenke na chodbe ministerstva. Ponuku poslala len jedna spoločnosť – konzorcium, ktoré súťaž následne aj vyhralo. Hoci verejnú súťaž zakrátko zrušili, konzorcium stihlo zarobiť vyše troch miliónov eur. Podľa predsedu senátu výzva na nástenke ani nevisela. Obžalovaní o vyhlásení verejného obstarávania neinformovali a proces výberu iba fingovali.