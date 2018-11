Pellegrini Taliansko chápe, ale žiada dodržiavanie pravidiel

V stredu Európska komisia odmietla návrh rozpočtu Talianska, keď mu vyčíta nadmerné zvyšovanie deficitu verejných financií. Rím tvrdí, že chce investovať a tak naštartovať ekonomiku.

Rím v stredu navštívil slovenský premiér Peter Pellegrini a stretol sa s predsedom vlády Giuseppem Contem. Politici riešili témy ako rozpočet EÚ a Talianska, budúce predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré Bratislava prevezme od Ríma 1. januára 2019, ale aj možný nákup talianskych vrtuľníkov pre slovenskú políciu a hasičov. Predseda vlády ponuku Ríma vidí ako výhodnejšiu, než tú, ktorú predložili USA.

„S premiérom Contem sme otvorili veľa tém. Nemáme diplomatické problémy,“ pripomenul Pellegrini. „Chápem logiku, že ak chcete podporiť ekonomický rast, musíte investovať. Dostáva sa to do protikladu s našimi pravidlami, ktoré nie sú veľmi flexibilné. Samozrejme, Slovensko je krajina eurozóny, nechceme, aby niečo narušilo dôveru v ňu. Premiér Conte chce ešte komunikovať s komisiou a požiadal ma, aby sme neprijímali urýchlené rozhodnutia, napríklad už na summite EÚ v decembri,“ uviedol Pellegrini.

Pellegrini si myslí, že rozhodnutie komisie bolo predčasné

Podľa slovenského predsedu vlády by Rím mal dostať istý čas. „Myslím si, že rozhodnutie komisie bolo predčasné. Dokonca aj vzhľadom na to, že súčasná EK má ohraničený mandát,“ odpovedal Pellegrini na otázku Pravdy, čo si myslí o rozhodnutí. „Na druhej strane je potrebné vyslať signál všetkým členským krajinám, aby dodržiavali pravidlá. Nemyslím si však, že je hneď potrebné hroziť sankciami,“ myslí si premiér.

Nemyslím si však, že je hneď potrebné hroziť sankciami. Peter Pellegrini

Rím na seba upriamuje pozornosť celej EÚ. "Talianska vláda predstavuje výzvu pre pravidlá únie a snaží sa presadiť svoje zvýšenie deficitu rozpočtu na budúci rok. Kabinet tvrdí, že to bude vo výške 2,4 percenta, Európska komisia (EK) to skôr vidí na úrovni 2,9 percenta. Taliansko nemá až taký problém s deficitom, ktorý sa drží pod požadovanou úrovňou troch percent. Problémom je celkový dlh, ktorý je po Grécku druhý najvyšší v eurozóne,“ reagoval pre Pravdu expert na Taliansko Davide Vampa z Astonovej univerzity.

Odborník pripomína, že podľa eurokomisie je kľúčové, aby Rím znižoval svoj celkový dlh "Zníženie deficitu verejných financií by k tomu prispelo. Taliansko sa tomu bráni. EK sa však obáva takého vývoja. Preto sa rozhodla spustiť procedúru za nadmerný deficit proti Taliansku. Doteraz sme neboli svedkami podobného konania. Ak talianska vláda nezmení rozhodnutie, na úrovni EÚ to pravdepodobne povedie k zvýšeniu napätia vo vzťahoch,“ predpovedá Vampa.

Nestabilita by mohla znamenať veľkú ekonomickú krízu

V najhoršom prípade by mohlo Taliansko zaplatiť obrovskú pokutu a prísť o hlasovacie práva v Európskej rade. Nestabilita v Ríme by však mohla znamenať veľkú ekonomickú krízu, keďže globálne hospodárstvo sa síce zotavuje, ale vplyv naň majú faktory ako obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa či očakávaný brexit.

Otázkou teda je, ako sa zachová populistický kabinet. "Talianska vláda pripravila rozpočet, ktorý sa stal zdrojom mnohých diskusií a napätia v európskych inštitúciách. Nemyslím si, že prispeje k posilneniu ekonomiky a zníženiu nezamestnanosti, určite však zvýši deficit. EÚ sa to nepáči, lebo to nie je v súlade s jej parametrami ekonomickej stability,“ vysvetľuje politologička Alessandra Mignolliová z rímskej univerzity Sapienza. "Nie je to prvý raz, a nie je to prvá talianska vláda, ktorá sa snaží obviniť úniu zo všetkých problémov, ktorým čelí hospodárstvo krajiny. Prispieva to k euroskepticizmu občanov a výzvam, aby sme vystúpili z eurozóny, čo by malo devastačný efekt,“ uviedla pre Pravdu odborníčka na EÚ.

Salvini a Di Maio nevyzerajú znepokojene

"Dvaja podpredsedovia vlády, šéf Ligy Matteo Salvini a líder Päťhviezdičkového hnutia Luigi Di Maio, nevyzerajú tak, že by ich situácia príliš znepokojovala. V skutočnosti si pravdepodobne myslia, že ich boj s EÚ bude dôležitou súčasťou budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu,“ pripomína Vampa. "Di Maio zdôrazňuje, že toto hlasovanie bude kľúčové a je príležitosťou, ako sa zbaviť súčasnej európskej elity. Salvini si tiež myslí, že víťazstvo populistov v krajinách EÚ by prinútilo zmeniť pohľad únie na fiškálnu politiku Ríma,“ uviedol Vampa.

Podľa neho by sa však Taliansko na to určite nemalo spoliehať. "Mnohé radikálne populistické krajne pravicové strany zo strednej a severnej Európy vnímajú veľmi kriticky snahy o prerozdeľovanie financií a návrhy na flexibilitu vo vzťahu k štátom na juhu Európy. Preto by bolo veľmi zložité vytvoriť koalíciu populistov, ktorí by podporili požiadavky Talianska,“ predpokladá Vampa.

Taliansko ťažko hľadá spojencov aj v prístupe k migrácii

Zásadnou otázkou je pre Rím aj téma migrácie. Aj v tomto však Taliansko len ťažko hľadá spojencov. Niektorých odrádza až xenofóbny prístup Salviniho k migrantom. Ďalší, ako krajiny V4, odmietajú snahu Talianska o prerozdeľovanie utečencov. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) tohto roku prišlo do krajiny okolo 22 500 migrantov.

„Pripomenul som, že máme zariadenie v Gabčíkove, kde by sme mohli dočasne umiestniť žiadateľov o azyl, podobne, ako sme to urobili s Rakúskom, a odľahčiť taliansky rozpočet,“ povedal Pellegrini. Nepredpokladá však, že tento projekt sa bude rýchlo realizovať.