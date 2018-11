VIDEO: Polícia zachránila zraneného piliara

„S kamarátom sme rezali poškodené stromy. Nešťastne však akurát spadol strom, pílu som neudržal a zarezala sa mi rovno do nohy,“ začína rozprávať o ťažkých chvíľach 34-ročný Ľubomír Pecko z Mikušoviec v okrese Ilava. Pozrel sa na nohu a oblial ho studený pot. Píla sa zarezala hlboko. „Bola to otvorená rana, všade samá krv,“ spomína ďalej.

Susedia mu nohu obviazali. „Mal som pocit, že odpadnem. Videl som si kosť,“ nie je mu všetko jedno ani teraz, keď sa už noha zahojila a nehodu mu pripomína veľká jazva a občasné krívanie. Ľubomír ani nevie, ako ho posadili do auta. Za volant si sadol kamarát a uháňali na pohotovosť. „Po diaľnici sme leteli. Pri Trenčíne nás nameral policajný radar. Samozrejme, že nás odstavili ku krajnici,“ rozpráva a začína to byť napínavé.

Policajti nazreli do auta. Na sedadle spolujazdca kriedovobiely chlap, cez obväz presakovala krv… Nebolo im treba veľa vysvetľovať a auto so zraneným pilčíkom sprevádzali až do nemocnice. Pecko ešte stihol zaregistrovať, že s jedným z policajtov spolu drali školské lavice. „Aj vďaka nim sme sa dostali k lekárovi tak rýchlo. Ďakujem im za pomoc, naozaj som totiž stratil veľa krvi,“ usmieva sa.

V nemocnici zraneného ošetrili, ranu zašili a po niekoľkých dňoch krivkajúc odišiel domov. Vraj mal obrovské šťastie v nešťastí a stáli pri ňom aj všetci anjeli strážni – od susedov, ktorí pomohli, cez kamaráta, ktorý ho viezol, až po policajtov a lekárov. Noha ešte pobolieva, jazva je viditeľná, ale Pecko sa teší zo života.

Zranený piliar Ľubomír Pecko. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Podľa trenčianskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej namerali policajti vodiča BMW 320 na diaľnici D1 v smere od Žiliny na Bratislavu pred odbočkou na výjazd z diaľnice do Trenčína. „Prekročil maximálnu povolenú rýchlosť jazdy o 22 kilometrov za hodinu. Preto ho predpísaným spôsobom zastavili,“ povedala hovorkyňa. Vystresovaný vodič im vysvetlil, že vezie do nemocnice kamaráta, ktorý si porezal nohu motorovou pílou a rana značne krváca. „Policajti videli, že táto informácia sa zakladá na pravde, keďže vo vozidle sedel muž, ktorý bol veľmi bledý, bolo mu nevoľno a javil známky straty väčšieho množstva krvi,“ dodala. Policajti Marián Lukačovič a Peter Kopšo pomohli muža čo najskôr dostať do starostlivosti lekárov.

Policajti pomohli aj v minulosti

Nebolo to prvý raz, čo policajti podobným spôsobom pomohli takmer v poslednej chvíli. Vlani v máji zastavili trenčianski diaľniční policajti vodiča, ktorý letel rýchlosťou 166 kilometrov za hodinu. Keď zistili, že vystresovaný budúci otecko vezie partnerku, ktorej už odtiekla plodová voda, do pôrodnice, urýchlili ich presun. O tri hodiny sa páru narodil zdravý syn.

O niekoľko týždňov neskôr trnavskí policajti zastavili v Drahovciach auto, ktoré sa rútilo stovkou. Šoférka viezla rodiacu kamarátku do nemocnice. Pred rokom v septembri zasa asistovali pri transporte mamičky z Dolnej Súče, ktorej sa krátko po prevoze do nemocnice narodili dvojčatá – dcérky. Prekvapení boli aj policajti, ktorí v dedinke Vieska-Bezdedov zastavili auto: vodička sa ponáhľala do nemocnice s mužom, ktorý si ruku zranil sekerou. Keď videli, že cez obväz presakuje krv, preložili pacienta do služobného auta a sami ho odviezli do nemocnice.