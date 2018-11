Pellegrini dúfa, že nepríde o Lajčáka

Premiér Peter Pellegrini dúfa, že nepríde o šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka. "Budem o tom s pánom ministrom hovoriť. Bolo by však veľmi zlé, keby sme na základe takejto veci prišli o takého ministra, akého máme. Je to človek na správnom mieste. Ako premiér si absolútne neželám, aby opustil vládu. Ak sa však tak rozhodne, budeme musieť na to reagovať," povedal Pellegrini.