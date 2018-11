Falšovanie záznamov dostane lekára pred súd

Pred stretnutím s ministerkou rodičia položili pred hlavný vchod budovy ministerstva ružové a modré košíky s kahancami, so soškami anjelov a s menami zosnulých detí.

Pred stretnutím s ministerkou rodičia položili pred hlavný vchod budovy ministerstva ružové a modré košíky s kahancami, so soškami anjelov a s menami zosnulých detí. Autor: Robert Hüttner , Pravda

Rodičia detí, ktoré zomreli pre zlyhanie lekára, sa skôr domôžu spravodlivosti. Šéfovia rezortu zdravotníctva a spravodlivosti sú pripravení meniť legislatívu. Falšovanie zdravotnej dokumentácie by sa malo stať trestným činom a dĺžka vyšetrovania pochybenia by sa mala skrátiť.

Timejka (22) chodila ku gastroenterológovi od roku 2009. „Diagnóza bola podľa neho stále tá istá – dyspeptický syndróm (pozn. red., chronické tráviace ťažkosti), stanovil ju bez patričného vyšetrenia,“ približuje osud jedinej dcéry jej matka Andrea. Bolesti sa stupňovali a ani po opakovaných návštevách u špecialistu dievčaťu neurobili dôkladnejšie vyšetrenie. „Po zakrvácaní do žalúdka ju zobrala záchranka do nemocnice Nové Zámky, kde jej zistili rakovinu žalúdka v štvrtom štádiu. Na liečbu sme sa dostali neskoro,“ opisuje Andrea. V apríli 2015 zomrela v bolestiach po ôsmich mesiacoch náročnej liečby. „Museli sme sa s manželom pozerať, ako nám dcérka umiera pred očami,“ uzatvára matka.

Potvrdili pochybenie doktora

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdil pochybenie gastroenterológa. Potrestania vinníka sa však rodina doteraz nedočkala. Na znalecký posudok čakala vyše roka. Po čase tiež zistili, že zdravotné záznamy dcéry boli po jej smrti pozmenené a doplnené. Nezhodovali sa s dokumentmi, ktoré mali odložené doma. Na políciu podali podnet pre falšovanie lekárskych správ. „Dostala som od polície odpoveď, že lekárska správa nie je úradný doklad a že niet zákona, podľa ktorého by vedeli lekárov potrestať,“ doplnila pani Andrea.

Rodičia desiatich detí, ktoré zomreli chybou zdravotníckeho personálu, vo štvrtok rokovali s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nom. Smer). Pred stretnutím položili pred hlavný vchod budovy ministerstva ružové a modré košíky s kahancami, so soškami anjelov a s menami zosnulých detí. Kalavská na znak úcty zapálila v budove sviečku.

„Prišli sme na ministerstvo s tým, že nás poburuje odvrátená stránka zdravotníctva, kde umierajú nevinní ľudia, a chceme s ministerkou prediskutovať systémové chyby, ktoré sa dejú,“ vyhlásila pred stretnutím Dagmar Kompanová, matka Jakubka, ktorého usmrtila vysoká dávka klystírov. „Stále sa rozpráva o tom, že zdravotníctvu chýbajú postele, treba mu dodať peniaze, treba urobiť klimatizácie či opraviť budovy, ale ani jedno z našich detí nezomrelo kvôli tomu, že by bolo potrebné v nemocnici vymaľovať. Zomreli kvôli tomu, že v nemocniciach nebolo dostatok odbornosti a chýbala ľudskosť v prístupe,“ upozornila Elena Ištvánová, matka Maroška, ktorý zomrel v marci 2014 v dôsledku závažného pochybenia lekárky nemocnice v Revúcej.

Ministerke predložili viaceré požiadavky. Žiadajú sprísnenie lehôt pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý napriek tomu, že ich má stanovené, termíny často nedodržuje. Chcú tiež možnosť dostať sa k dohľadovému spisu bez toho, aby nemuseli podávať trestné oznámenie alebo iniciovať občianskoprávny spor. Podľa nich by to malo byť maximálne 180 dní. Nápravu žiadajú aj pri tvorbe posudkov zo strany konzultantov úradu. „Nie je možné, aby nemali žiadnu zodpovednosť. Mali by ju mať rovnakú za nepravdivý posudok ako znalci,“ spresnila Elena Ištvánová.

Za chyby treba niesť zodpovednosť

Rodičia pripomenuli, že sa môže stať, že niekto urobí chybu. Musí však za ňu niesť aj zodpovednosť. „Ani v jednom z našich prípadov zdravotník neprevzal zodpovednosť, neospravedlnil sa a nesnažil sa minimalizovať následky svojho činu,“ zhrnula matka Maroška. „Komunikovali sme aj s ministerstvom spravodlivosti a v súčinnosti s ním sme pripravení meniť legislatívu,“ reagovala ministerka Kalavská. Priestor na nápravu vidí najmä v skrátení vyšetrovacieho procesu. „Požiadali sme zástupcov rodičov, aby nám dali zoznam problémov, tie na našom právnom oddelení rozanalyzujeme a dáme im spätnú väzbu,“ prisľúbila ministerka. S rodičmi sa chce opätovne stretnúť. Dodala, že je potrebné nastaviť správne systém. „Tak, aby sme žili v spravodlivej a dobrej spoločnosti,“ zdôraznila Kalavská.

Zdravotná dokumentácia sa stane úradným dokumentom

Pridal sa aj rezort spravodlivosti. Avizuje zmenu, podľa nej sa zdravotná dokumentácia stane úradným dokumentom. „Jej falšovanie a menenie by sa tak stalo trestným činom,“ spresnil minister Gábor Gál (Most-Híd).

Čo treba zmeniť Návrhy rodičov zvýšiť odbornosť a ľudskosť v prístupe k pacientom

sprísniť dohľad nad lehotami pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý napriek tomu, že ich má stanovené, často ich nedodržuje

získať možnosť dostať sa k dohľadovému spisu bez toho, aby poškodený musel podať trestné oznámenie alebo inicioval občianskopráv­ny spor

požiadavka, aby aj konzultanti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou niesli za vytvorenie nepravdivých posudkov zodpovednosť

upraviť legislatívu tak, aby falšovanie a menenie zdravotnej dokumentácie bolo trestným činom

skrátiť vyšetrovacie postupy maximálne na 180 dní Návrhy ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Zdravotná dokumentácia by sa mala stať úradným dokumentom. Jej falšovanie a menenie by tak malo byť trestným činom.

Vyšetrovanie pochybení lekárov by sa malo skrátiť.

Ministerka Andrea Kalavská prednesie ďalšie opatrenia na najbližšom stretnutí s rodičmi.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého sa tiež týka kritika rodičov, argumentuje, že rôzne čakacie doby na posudok ovplyvniť nedokáže. „Lehoty na vydanie posudku sú individuálne. Pri niektorom podaní vykonávame dohľad nad jedným poskytovateľom a niekedy aj u troch. Niekedy tak oslovíme jedného konzultanta z jedného odboru, inokedy ich však potrebujeme až štyroch. Závisí to od náročnosti prípadu,“ vysvetlila Andrea Pivarčiová, hovorkyňa úradu. Preto niekedy dohľad trvá štyri mesiace a niekedy rok. Pripomína, že úrad je viazaný konzultantmi, ktorí stanovenú zákonnú lehotu nemajú. „Keď nám príde podanie, oslovíme poskytovateľa, aby nám dodal zdravotnú dokumentáciu, oslovíme konzultantov toho medicínskeho odboru, ktorého sa ten prípad týka, a na základe toho sa vyhodnotí opodstatnenosť podania a či bol správne poskytnutý liečebný a diagnostický postup. Sme teda viazaní konzultantmi, kedy nám dodajú posudky,“ uzatvorila Pivarčiová.