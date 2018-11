Združenia základných a katolíckych škôl nesúhlasia s príspevkom na obedy

Do nového sociálneho balíčka by sa mali dostať aj obedy zadarmo pre školopovinné deti. Opatrenie vyjde na 106 miliónov eur.

„Považujeme za správne, aby o konkrétnom využití príspevku na stravu dieťaťa rozhodovala každá konkrétna rodina individuálne. "Svojprávni občania dnes nepotrebujú, aby štát rozhodoval, kde a čo budú obedovať ich deti,“ uvádza sa v stanovisku, pod ktorým je podpísaná predsedníčka Združenie základných škôl Slovenska Alena Petáková a prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Ján Horecký. Podľa nich paušálne poskytnutý príspevok na jeden definovaný účel by znamenal znevýhodnenie rodín, ktoré z rôznych dôvodov nevyužívajú stravovanie detí v školskej jedálni. Ako príklad uviedli rodiny, ktoré z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky dokážu pripraviť obed pre svoje dieťa výhodnejšie a v lepšej kvalite alebo rodiny, ktorým školská jedáleň nedokáže zabezpečiť obed z dôvodu špeciálnej diétnej stravy dieťaťa.

Podľa združení z výchovného a pedagogického hľadiska je dôležité aspoň prispievať na náklady tovarov a služieb, ktoré sú im k dispozícii. „V skutočnosti žiadny tovar alebo služba poskytovaná profesionálne nie je zadarmo niekto za ňu platí. Participatívne modely sa vždy ukázali ako najefektívnejšie,“ píše sa v stanovisku. Pripomenuli, že aj v súčasnosti deti často obedy nedojedia, čím dochádza k mrhaniu zdrojmi. Podľa nich by to bolo aj v prípade, keď budú obedy zadarmo.

Pripomenuli aj to, že mnohé školské jedálne nie sú pre zavedenie tohto nariadenia pripravené po technickej, personálnej ani organizačnej stránke. „Pri zvýšení kapacity sa zvýšia náklady na zariadenie a prevádzku školskej jedálne. Tieto pravdepodobne budú znášať rodičia navýšením poplatku za stravné,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení združení.

„Musíme sa vysporiadať ešte so situáciou, že na niektorých školách by mohli zriaďovatelia, teda obce a mestá žiadať od rodičov, napriek tomu, že dotácia príde, ešte doplatiť to, čo je navyše. Veľmi ťažko sa zisťuje zostatok tej sumy,“ priblížil vo štvrtok (22.11.) na parlamentnom sociálnom výbore jeden z predkladateľov návrhu Erik Tomáš (Smer). Zároveň uviedol, že strana spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska na tom, aby deti mali skutočne obedy zadarmo.

Obedy zadarmo by sa mali týkať asi 517.000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by podľa Smeru-SD mali obedy zadarmo stáť štát 80 až 100 miliónov eur.