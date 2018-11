TOP 5 videí týždňa TV Pravda

Vydrží koalícia? Padne minister zahraničných vecí? Budú naše platy verejné? Čo bude so slovenským futbalom? Pozrite si top videá týždňa.

1.

Šéf Mostu-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár v relácii TV Pravda Ide o Pravdu naznačil, že budúci rok bude pre koalíciu ešte ťažší ako doterajšie obdobie. Nepredpokladá však, že by hrozili predčasné voľby. „Nebolo by dobré, keby boli predčasné voľby. Vládna koalícia funguje. Samozrejme, je to stále ťažšie a ťažšie,“ dodal Bugár.

***

2.

Nečakané bolo tento týždeň vyjadrenie ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý pohrozil demisiou. Dôvodom na takéto rozhodnutie má byť odmietnutie Globálneho paktu OSN o migrácii aj vládnou koalíciou.

***

3.

Ministerstvo práce chystá sporný návrh, ktorý môže vyvolať rozbroje medzi zamestnancami na pracoviskách. Od nového roku bude možné verejne hovoriť o svojich platoch. Ministerstvo to zdôvodňuje, že chce predísť sociálnemu dumpingu. „Je to najmä v súvislosti so zamestnávaním cudzincov z tretích krajín“, bráni kroky ministerstva hovorca Michal Stuška.

***

4.

Medzi kľúčové videá aktuálneho týždňa sme zaradili aj komentár ku kontroverznému správaniu sa futbalistu Vladimíra Weissa počas zápasu Ligy národov medzi Českom a Slovenskom.

***

5.

Neopomenuli sme ani hodnotenie tohto duelu s niekdajším reprezentačným trénerom Dušanom Galisom. Čo si o kauze Weiss myslí trojica športových redaktorov Pravdy? Ako videl ostrosledované derby Galis? Aj to sa dozviete.