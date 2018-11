Mrznúť bude v noci a skoro ráno

Máme za sebou prvý týždeň, keď si slnko na nás posvietilo naozaj iba minimálne. „Na konci jesene to však nie je nič neobvyklé,“ vysvetľuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. Slnečných lúčov nám však dlhá jeseň dožičila dosť, takže nás zmena počasia tak trochu zaskočila. „Trvanie slnečného svitu bolo na niektorých miestach takmer žiadne, napríklad na bratislavskom letisku. V Trebišove to boli necelé tri hodiny denne, čosi vyše hodiny svietilo slnko v Poprade. Na meteorologických staniciach v Banskej Bystrici alebo v Košiciach za prvé štyri dni tohto týždňa netrval slnečný svit ani celú hodinu,“ vyratúva klimatológ.

Takže sme prežili priam ukážkový novembrový jesenný týždeň. Pršalo, mrholilo, potrápila nás hmla, málo slnka a chlad. „Niekde trošku aj mrzlo, ale boli to skôr prízemné mrazy. A nebol ani veľký rozdiel medzi dennou a nočnou teplotou vzduchu. Dokonca ani na miestach, kde bolo najteplejšie, nedosiahla denná teplota od nedele dodnes ani raz desať stupňov. Najvyššiu teplotu sme zaznamenali v stredu v Orechovej na východnom Slovensku – 9,4 stupňa,“ dodáva Faško. Na väčšine meteorologických staníc sa však teplomer nevyšplhal tak vysoko, namerali najviac štyri, päť, niekde dokonca sedem stupňov.

Jeseň bola suchá

Počas celej jesene bolo pomerne sucho. Ani končiaci sa týždeň deficit vlahy nevyrovnal. „Možno by niekto mohol mať aj pocit, že vlhkosti na chodníkoch je aj dosť. Denné zrážkové úhrny však v tomto týždni dosiahli iba niekoľko milimetrov za deň. Na najzasiahnutejších miestach však bolo počas takmer celej jesene necelých sto milimetrov, takže dážď v posledných dňoch to nemohol výraznejšie zmierniť,“ pokračuje klimatológ. A radí, aby sme rýľom zakopli do zeme. „Dva, tri, možno aj štyri centimetre hlboko je pôda vlhkejšia. Ale potom je suchá,“ upozorňuje.

Víkend bude taký… jesenný. Začiatkom budúceho týždňa však k hmlistému počasiu s mrholením pribudnú zrážky. „Budú o niečo výdatnejšia ako v posledných dňoch. Možno niekde aj viac naprší a úhrn denných zrážok dosiahne aj dvojciferné číslo, stále sú to však primerané zrážky, aké zvyknú bývať na konci novembra,“ konštatuje Faško.

Po daždi príde mráz

Zrážky budú predzvesťou ochladzovania, ktoré nás čaká pravdepodobne v utorok. Vyčasí sa, zrážok ubudne a bude mrznúť. „Budú to predovšetkým nočné a ranné mrazy,“ varuje odborník na počasie. Ak by však v noci mrzlo, cez deň by sa slnko skrylo za oblaky, mohli by sme na niektorých miestach hovoriť aj o celodenných mrazoch. Ako však hovorí klimatológ, je to normálne, veď o týždeň sa už začína december.

Nemusíme sa báť, nečakajú nás tuhé mrazy. „Iste, boli také informácie, že teplota klesne na mínusové dvojciferné čísla. Bol to však iba výstup z množstva modelov, ktoré existujú. Ochladenie príde, ale nebude to taký výrazný pokles teploty. Takže v Bratislave určite nebude dvojciferná záporná teplota vzduchu,“ s pokojným hlasom tvrdí Faško. Podľa neho by sme také nízke teploty mohli zažiť iba na miestach, kde je snehová pokrývka a v prípade ochladenia a jasného počasia počas celej noci. Potom by mohlo byť aj mínus desať. „Ale na väčšine územia Slovenska snehová pokrývka nie je, takže nemôžeme počítať s takými silnými mrazmi,“ dodáva s úsmevom.

So snehom môžu rátať iba v najvyšších nadmorských výškach. V stredných a vo vysokých horských polohách to budú skôr zrážky zmiešané a v nížinách bude pršať. Napriek tomu treba mať na pamäti, že sa už kde-tu objaví poľadovica. „V tomto týždni sa to stalo najmä v severných oblastiach. No v budúcom by nebezpečenstvo poľadovice mali brať do úvahy aj v nížinných oblastiach,“ varuje Faško.