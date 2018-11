Sulík: SaS chce vyhrať parlamentné voľby a prevziať moc

Opozičná SaS chce vyhrať najbližšie parlamentné voľby. Vyhlásil to v sobotu predseda strany Richard Sulík na programovej konferencii v Bratislave. Opätovne vylúčil spoluprácu so Smerom, SNS a ĽSNS. Zároveň uviedol, že nebude kandidovať v budúcoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu. Sulík bol europoslancom od roku 2014.